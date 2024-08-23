Charlotte Arnould: Η αντίδρασή της στην πρόταση της εισαγγελίας για παραπομπή σε δίκη του Depardieu για τον βιασμό της

Ο ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ, που θα δικαστεί τον Οκτώβριο με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης δύο γυναικών κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, κινδυνεύει τώρα και με δεύτερη δίκη, αφού η εισαγγελία του Παρισιού εισηγήθηκε να προσαχθεί ενώπιον ποινικού δικαστηρίου για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Επιβεβαιώνοντας πληροφορία του ειδησεογραφικού καναλιού BFMTV, η εισαγγελία ανέφερε ότι στις 14 Αυγούστου ζήτησε την παραπομπή του Γάλλου ηθοποιού σε δίκη για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της 28χρονης σήμερα Αρνούλ, στις 7 και 13 Αυγούστου 2018, στο σπίτι του στο Παρίσι.

Ο 75χρονος ηθοποιός ήταν υπό έρευνα για αυτήν την υπόθεση από τον Δεκέμβριο του 2020, μετά την καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η Αρνούλ. Πλέον εξαρτάται από τον ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση να αποφασίσει εάν θα κάνει δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας.

Σε μια ανοιχτή επιστολή του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Le Figaro τον Οκτώβριο του 2023 ο Ντεπαρντιέ, που έχει κατηγορηθεί και από άλλες γυναίκες, αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε επιλήψιμο.

«Ποτέ των ποτών δεν κακοποίησα γυναίκα», ανέφερε τότε σχολιάζοντας τις καταγγελίες της Αρνούλ.

«Μια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου μια πρώτη φορά, με ελαφρύ βήμα και ανέβηκε με τη θέλησή της στο δωμάτιό μου. Σήμερα λέει ότι βιάστηκε. Δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ μας ούτε εξαναγκασμός, ούτε βία», υποστήριξε.

Στην άλλη πλευρά, αυτή της καταγγέλουσας στην είδηση της πρότασης της εισαγγελίας η νεαρή ηθοποιός και χορεύτρια, δημοσιεύοντας ένα print screen έγραψε:

«Είμαι εξαιρετικά ανακουφισμένη και συγκινημένη από αυτή την παραπομπή στο ποινικό δικαστήριο... μου δίνει ελπίδες για το μέλλον αν και προφανώς παραμένω επιφυλακτική περιμένοντας την εντολή από τον ανακριτή.

Σας ευχαριστώ για τα λόγια σας.. για την υποστήριξή σας.. Πολεμώ αυτόν τον αγώνα σχεδόν 6 χρόνια.. τόσο οδυνηρά..

Ευχαριστώ που είστε εκεί»

