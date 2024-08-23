Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή ότι κατέστρεψε ένα οχηματαγωγό στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά καυσίμων και όπλων στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Οι τοπικές αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι έχει ξεσπάσει φωτιά μετά την ουκρανική επίθεση που εξαπολύθηκε χθες Πέμπτη εναντίον της νότιας ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ. Όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS, η πυρκαγιά στο λιμάνι δεν έχει κατασβεστεί ακόμη.

«Ακόμη ένας αναμφισβήτητα στρατιωτικός στόχος καταστράφηκε. Χρησιμοποιούνταν για να παρέχει καύσιμα στους εισβολείς. Το οχηματαγωγό βυθίστηκε και αυτό το λιμάνι (το Καφκάζ) δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να απομακρυνθεί», δήλωσε ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

Το οχηματαγωγό μετέφερε 30 δεξαμενές καυσίμων, επεσήμανε χθες ο Φιόντορ Μπαμπενκόφ επικεφαλής της περιοχής Τεμριούκ, όπου βρίσκεται το λιμάνι. Το φέρι υπέστη σοβαρές ζημιές λόγω της επίθεσης και τελικά βυθίστηκε.

Το λιμάνι Καφκάζ είναι ένα από τα μεγαλύτερα που διαθέτει η Ρωσία στη Μαύρη Θάλασσα. Μέσω του λιμανιού διακινούνται πλοία που χρησιμοποιούνται τόσο για εξαγωγές όσο και για προμήθειες καυσίμων στην Κριμαία, την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

