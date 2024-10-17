Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν Χοσεΐν Σαλαμί (φωτό) προειδοποίησε την Πέμπτη με «οδυνηρό» χτύπημα το Ισραήλ εάν αυτό επιτεθεί σε ιρανικούς στόχους, κάτι που το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να κάνει μετά την πυραυλική επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

«Αν κάνετε λάθος και επιτεθείτε σε στόχους μας, είτε στην περιοχή είτε στο Ιράν, θα σας χτυπήσουμε ξανά οδυνηρά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σαλαμί στην κηδεία του στρατηγού των Φρουρών Αμπάς Νιλφορουσάν, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα μαζί με τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα στον Λίβανο τον περασμένο μήνα.

Είπε επίσης ότι το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα που αναπτύσσεται στο Ισραήλ από τις ΗΠΑ (ΤHAAD) δεν θα αποτρέψει τα ιρανικά αντίποινα.

«Γνωρίζουμε την αδυναμία σου, και την ξέρεις και εσύ», τόνισε ο Ιρανός στρατηγός, απευθυνόμενος στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε «ένα μεγάλο αριθμό» από τους 180 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσης του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Μαστίγιο και καρότο» του Μπάιντεν στον Νετανιάχου ενόψει της ισραηλινής επίθεσης

Στους τελευταίους μήνες της θητείας του, σχολιάζει στο μεταξύ το πρακτορείο Reuters, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στο Ισραήλ ως «μαστίγιο και καρότο» για να επηρεάσει την κρίσιμης σημασίας αντιπαράθεσή του με το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη ένοπλες οργανώσεις.



Όμως, αναφέρουν αναλυτές, ενώ η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον στη λήψη αποφάσεων από το Ισραήλ λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, εντούτοις δεν είναι σαφές εάν θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης και του Ισραήλ να αντιμετωπίσει την ολοένα και πιο δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα στείλει περίπου 100 στρατιώτες στο Ισραήλ μαζί με ένα προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ (THAAD), μια σπάνια αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων που έρχεται ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει τα αντίποινα στο Ιράν μετά το ιρανικό πυραυλικό χτύπημα της 1ης Οκτωβρίου.

