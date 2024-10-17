Ένας διοικητής τάγματος της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ εξαλείφθηκε, δεκάδες άλλοι τρομοκράτες εξοντώθηκαν και χτυπήθηκαν 150 τρομοκρατικοί στόχοι, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι IDF. Στη Γάζα, τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν μεγάλες ποσότητες όπλων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.



Η IAF (ισραηλινή πολεμική αεροπορία), μαζί με το πυροβολικό των IDF, χτύπησε και εξάλειψε τον τρομοκράτη Χουσεΐν Μουχαμάντ Αγουάντα, διοικητή τάγματος της Χεζμπολάχ στην περιοχή του Μπιντ Τζμπέιλ. Ο Αγουάντα ήταν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ από ορισμένα χωριά στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ στον νότιο Λίβανο.





Περαιτέρω, την περασμένη ημέρα, τα στρατεύματα των IDF και η IAF εξολόθρευσαν περισσότερους από 45 τρομοκράτες και διέλυσαν περισσότερους από 150 τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων μιας εγκατάστασης αποθήκευσης όπλων, εκτοξευτών και τοποθεσιών τρομοκρατικών υποδομών. Στρατιώτες των IDF που πραγματοποιούσαν στοχευμένες, χερσαίες επιδρομές εντόπισαν επίσης μεγάλες ποσότητες όπλων στο νότιο Λίβανο.

Γάζα

Την Τετάρτη στη Γάζα, τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού εξάλειψαν ένοπλους τρομοκράτες και κατέστρεψαν τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ράφα. Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας στη βόρεια Γάζα, τα στρατεύματα των IDF εξάλειψαν έναν τρομοκρατικό πυρήνα και εντόπισαν μεγάλο αριθμό όπλων, συμπεριλαμβανομένων χειροβομβίδων, AK-47, εκρηκτικών και όλμων.





Τα στρατεύματα των IDF συνεχίζουν επίσης να επιχειρούν για την αποκάλυψη και την εξάρθρωση τρομοκρατικών υποδομών, καθώς και την εξάλειψη τρομοκρατών, στην κεντρική Γάζα. Την περασμένη ημέρα, τα στρατεύματα των IDF ξεκίνησαν επιχειρησιακή δραστηριότητα στα περίχωρα των περιοχών Νουσεϊράτ και Αλ Μπουρεΐτζ.

Πηγή: skai.gr

