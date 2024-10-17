Λίβανος: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει την κοιλάδα Μπεκάα - Νέα εντολή εκκένωσης

Ο Ισραηλινός Στρατός εξέδωσε την Πέμπτη νέο κάλεσμα εκκένωσης ενός οικισμού στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού κάλεσε τους κατοίκους του χωριού Ταμνίν ελ Τάχτα στην κοιλάδα να απομακρυνθούν.



Ο Ισραηλινός στρατιωτικός επισήμανε ότι ο στρατός θα χτυπήσει σύντομα στρατηγικές εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ που βρίσκονται στην περιοχή και ότι οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά θα πρέπει να εκκενώσουν για τη δική τους ασφάλεια.



Ο χάρτης της περιοχής που θα στοχευτεί αναρτήθηκε στο X.



#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة تمنين



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/azhTuC96Zq October 17, 2024

Πηγή: skai.gr

