Λίβανος: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει την κοιλάδα Μπεκάα - Νέα εντολή εκκένωσης

Λίβανος: Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει χωριό στην κοιλάδα Μπεκάα - Νέα εντολή εκκένωσης

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού κάλεσε τους κατοίκους του χωριού Ταμνίν ελ Τάχτα στην κοιλάδα να απομακρυνθούν.

Ο Ισραηλινός Στρατός εξέδωσε την Πέμπτη νέο κάλεσμα εκκένωσης ενός οικισμού στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού κάλεσε τους κατοίκους του χωριού Ταμνίν ελ Τάχτα στην κοιλάδα να απομακρυνθούν.

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός επισήμανε ότι ο στρατός θα χτυπήσει σύντομα στρατηγικές εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ που βρίσκονται στην περιοχή και ότι οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά θα πρέπει να εκκενώσουν για τη δική τους ασφάλεια.

Ο χάρτης της περιοχής που θα στοχευτεί αναρτήθηκε στο X.
 

