Το Ισραήλ προετοιμάζεται, η Μέση Ανατολή περιμένει

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η απάντηση του Ισραήλ κατά του Ιράν είναι πλέον θέμα χρόνου. Η ευρύτερη περιοχή αλλά και η διεθνής κοινότητα την περιμένει σχεδόν δύο εβδομάδες, καθώς την 1η Οκτωβρίου η Τεχεράνη είχε εξαπολύσει 180 βαλλιστικούς πυραύλους κατά ισραηλινών πόλεων ως αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε και του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, που μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, η ισραηλινή ηγεσία προσανατολίζεται να στοχεύσει στρατιωτικές βάσεις και όχι τις ενεργειακές υποδομές ή και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης. Σύμφωνα δε με το επίσης αμερικανικό δίκτυο CNN, η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία το σχέδιο των αντιποίνων είναι έτοιμο. Ωστόσο, ο χρόνος εκπόνησής αυτού παραμένει ακόμη επτασφράγιστο μυστικό. Βέβαιο, ωστόσο, θεωρείται πως από τη στιγμή που θα εκδηλωθεί, οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή θα αλλάξουν, ξανά.

Το Ιράν έχει ήδη προειδοποιήσει με νέα χτυπήματα και κατά του Ισραήλ αλλά και κατά οποιουδήποτε άλλου στην περιοχή επιλέξει να το βοηθήσει. Την ίδια στιγμή, δηλώνει απολύτως έτοιμο για το ενδεχόμενο να πληγούν οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις ξεκαθαρίζοντας πως θα είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις ζημιές ταχύτατα.

Η Τεχεράνη έχει διακόψει πλέον τις έμμεσες επαφές της με την Ουάσιγκτον μέσω του Ομάν, χωρίς να αποκλείει την επανέναρξη τους, με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, να επιδίδεται σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο ζυγίζοντας φίλους και εχθρούς.

Σήμερα επισκέπτεται στην Αίγυπτο και αύριο θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δει εκτός από τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν και τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Τις τελευταίες ημέρες, δε, έχει επισκεφθεί επίσης τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ιράκ, το Ομάν και την Ιορδανία. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, το Αμμάν δεσμεύτηκε εμμέσως αυτή τη φορά να μην ανοίξει τον εναέριό του χώρο τονίζοντας, όμως παράλληλα, ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να τον παραβιάσει και να απειλήσει την ασφάλεια της Ιορδανίας και των κατοίκων της.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, η συστοιχία του προηγμένου αμερικανικού συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας THAAD θα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα στο εγγύς μέλλον με την προηγμένη ομάδα στρατιωτικού προσωπικού και τα αρχικά εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της να βρίσκονται ήδη στο Ισραήλ.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει τον σύμμαχό της Ισραήλ με εμπάργκο όπλων, εάν δεν ληφθούν μέτρα εντός των επόμενων 30 ημερών για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας και η αμερικανική ανθρωπιστική βοήθεια δεν περάσει ανεμπόδιστα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια στιγμή, το Κατάρ έκανε γνωστό πως οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν παγώσει εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες με τις πληροφορίες των Ισραηλινών να αναφέρουν ότι πιστεύεται πως από τους συνολικά 251 απαχθέντες από τη Χαμάς οι 97 παραμένουν στη Γάζα - συμπεριλαμβανομένων και των 34 που έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.