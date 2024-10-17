Οι Χούθι απειλούν τις ΗΠΑ ότι θα πληρώσουν για το χτύπημα με τα B-2 Stealth

Μετά το αμερικανικό χτύπημα με βομβαρδιστικά Β-2 Stealth σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης απείλησε τις ΗΠΑ ότι θα πληρώσουν για τα χτυπήματα στην Υεμένη.

Το χτύπημα των ΗΠΑ είχε στόχο πέντε υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, αναφέρει το CNN.

«Η Αμερική θα πληρώσει το τίμημα για την επιθετικότητά της στην Υεμένη, και όπως έχουμε πει στο παρελθόν, η επιθετικότητά της δεν θα αποτρέψει την Υεμένη από τη στάση της υπέρ της Γάζας» δήλωσε ο Nasruddin Amer, εκ των επικεφαλής του γραφείου μέσων ενημέρωσης για τους Χούθι.

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές ακριβείας σε πολυάριθμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από την οργάνωση.

Περιείχαν προηγμένα συμβατικά όπλα που χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν αμερικανικά και διεθνή στρατιωτικά και πολιτικά σκάφη που πλέουν σε διεθνή ύδατα σε όλη την Κόκκινη Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Οι Χούθι στοχεύουν εδώ και μήνες πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς στον κόσμο.

Η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι αποτελούν μέρος μιας συμμαχίας που εκτείνεται στην Υεμένη, τη Συρία, τη Γάζα και το Ιράκ που έχει επιτεθεί στο Ισραήλ και τους συμμάχους του από την έναρξη του πολέμου.

Λένε ότι δεν θα σταματήσουν να χτυπούν το Ισραήλ και τους συμμάχους του μέχρι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Τα χτυπήματα στην Υεμένη έρχονται σε μια περίοδο μεγάλης έντασης σε ολόκληρη την περιοχή. Το Ισραήλ αναμένεται να αντιδράσει για το πρόσφατο πυραυλικό μπαράζ του Ιράν πριν από τις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και οι συγκρούσεις του με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Χαμάς στη Γάζα βαθαίνουν.

Πηγή: skai.gr

