Στους τελευταίους μήνες της θητείας του, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ στο Ισραήλ ως «μαστίγιο και καρότο» για να επηρεάσει την κρίσιμης σημασίας αντιπαράθεσή του με το Ιράν και τις υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη ένοπλες οργανώσεις.



Όμως, αναφέρουν αναλυτές, ενώ η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον στη λήψη αποφάσεων από το Ισραήλ λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, εντούτοις δεν είναι σαφές εάν θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης και του Ισραήλ να αντιμετωπίσει την ολοένα και πιο δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα στείλει περίπου 100 στρατιώτες στο Ισραήλ μαζί με ένα προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ (THAAD), μια σπάνια αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων που έρχεται ενώ η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει τα αντίποινα στο Ιράν μετά το ιρανικό πυραυλικό χτύπημα της 1ης Οκτωβρίου.



Η κυβέρνηση Μπάιντεν έστειλε επίσης στο Ισραήλ επιστολή την Κυριακή, προειδοποιώντας ότι πρέπει να λάβει μέτρα τον επόμενο μήνα για να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πιθανούς περιορισμούς στη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ.



Δημοσίως, Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι φαινομενικά αντικρουόμενες κινήσεις εντάσσονται σε μακροχρόνιες πολιτικές που στοχεύουν τόσο στη διασφάλιση της άμυνας του Ισραήλ, όσο και στην υποστήριξη της προστασίας των αμάχων στον πόλεμο στη Γάζα εδώ και ένα χρόνο. Ωστόσο, νυν και πρώην αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ιδιωτικά ότι είναι ορόσημα που αυξάνουν τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην ισραηλινή στρατηγική, ακόμη και όταν ο Μπάιντεν κατευθύνεται προς την έξοδο από την προεδρία.



Το Ισραήλ έχει αντιταχθεί συχνά στις συμβουλές των ΗΠΑ, και έχει προκαλέσει πολιτικές δυσκολίες στην κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία αντιμετωπίζει πίεση από ορισμένους φιλελεύθερους ακτιβιστές στο Δημοκρατικό Κόμμα για να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες των ΗΠΑ για να χαλιναγωγήσει το Ισραήλ.

Ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ανώτερος συνεργάτης στο ίδρυμα Carnegie Endowment for International Peace, σχολίασε ότι η προσέγγιση της διοίκησης Μπάιντεν με μαστίγιο και καρότο «υποδηλώνει ότι σε μια εποχή που μπορεί να μην πιστεύετε ότι η διοίκηση είναι τόσο ενεργή… ξεκάθαρα σκέφτεται και δρα». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι απίθανο να περιορίσει τη στρατιωτική της υποστήριξη προς το Ισραήλ εάν ενταθεί η σύγκρουση με το Ιράν.



«Είναι σχεδόν αδιανόητο για μένα καθώς πλησιάζουμε την πιθανότητα μιας σοβαρής κλιμάκωσης –την ισραηλινή απάντηση και τι θα κάνουν σε αντίποινα οι Ιρανοί– ότι αυτή η κυβέρνηση (των ΗΠΑ) θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρό περιορισμό ή αυστηροποίηση των όρων για τα (αμερικανικά) στρατιωτικά συστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η επιστολή στο Ισραήλ δεν «προοριζόταν ως απειλή», αλλά ότι όπως φαίνεται οι Ισραηλινοί παίρνουν αυτά τα ζητήματα στα σοβαρά.



Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στην Ουάσιγκτον είπε: «Η επιστολή έχει ληφθεί και εξετάζεται διεξοδικά από ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας».



Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 50 φορτηγά βοήθειας μεταφέρθηκαν στη βόρεια Γάζα από την Ιορδανία, πιθανώς ένα πρώτο αποτέλεσμα των αμερικανικών απαιτήσεων.

Προθεσμία για αύξηση της βοήθειας

Ο Μπάιντεν έχει δώσει προτεραιότητα στην άμυνα του Ισραήλ από τότε που οι δυνάμεις της Χαμάς προκάλεσαν τον πόλεμο σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Αρνήθηκε να σταματήσει τις ροές όπλων προς το Ισραήλ, εκτός από βόμβες 2.000 λιβρών, παρά την κατακραυγή μελών του Δημοκρατικού κόμματος, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε 42.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.



Τον Απρίλιο η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε καλύτερη προστασία για τους πολίτες και τους εργαζομένους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κάτι που σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους προκάλεσε προσωρινή αύξηση στις ροές βοήθειας στην περιοχή. Ωστόσο, η επιστολή της Κυριακής φάνηκε να είναι το πιο σαφές τελεσίγραφο μέχρι στιγμής προς την κυβέρνηση Νετανιάχου από την έναρξη της σύγκρουσης στη Γάζα, καθώς περιγράφει συγκεκριμένα βήματα που οφείλει να λάβει το Ισραήλ εντός 30 ημερών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να εισέρχονται στη Γάζα τουλάχιστον 350 φορτηγά με βοήθεια την ημέρα.



Ενισχύει την πιθανότητα η Ουάσιγκτον να καταστήσει το Ισραήλ μη επιλέξιμο για την παραλαβή αμερικανικών όπλων λόγω των περιορισμών στην παροχή βοήθειας, δήλωσε ο Τζον Ράμινγκ Τσάπελ, σύμβουλος υπεράσπισης και νομικός σύμβουλος στο ίδρυμα Centre for Civilians in Conflict. «Είναι ένα μικρό βήμα προς μια πολύ σημαντική αλλαγή», παρατήρησε.



Ο Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη για να συζητήσει την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσαν τρεις αξιωματούχοι που συμμετείχαν στη συζήτηση, και η βοήθεια ενδέχεται να αυξηθεί σύντομα.



Η απόφαση να σταλεί το αντιπυραυλικό σύστημα Terminal High Altitude Area Defense System, ή THAAD, είναι ένα εξίσου σημαντικό βήμα, σχολίασαν πρώην αξιωματούχοι και αναλυτές, η οποία συμβαδίζει με μια στρατηγική προσφοράς στους Ισραηλινούς στενής στρατιωτικής υποστήριξης με στόχο να επηρεάσουν τον τρόπο διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



Ένας απόστρατος αξιωματικός περιέγραψε την ανάπτυξη (του THAAD) ως «αλλαγή υποδείγματος», δεδομένου του μακροχρόνιου δόγματος ασφαλείας του Ισραήλ για άμυνα χωρίς βοήθεια. Αυξάνει επίσης το διακύβευμα, ενδεχομένως, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν στο παιχνίδι τοποθετώντας δυνάμεις των ΗΠΑ στο εσωτερικό του Ισραήλ, το οποίο μόλις πριν από 2 εβδομάδες δεχόταν επίθεση από 180 ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε ο αξιωματούχος.



Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε συναγερμό αναμένοντας την απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησε η Τεχεράνη νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως αντίποινα για τη στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο.



Ο Μπάιντεν έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και εξέφρασε την ανησυχία του για πλήγμα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.



«Αυτό είναι πιθανώς ένα ‘’καρότο’’ για να προσπαθήσουμε να καλοπιάσουμε τους Ισραηλινούς για να μην κάνουν σοβαρή επίθεση», δήλωσε ο Τόμας Καράκο, διευθυντής του προγράμματος αντιπυραυλικής άμυνας στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, αναφερόμενος στην πιθανότητα το Ισραήλ να επιλέξει να χτυπήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις και άλλους στόχους.



«Και, ξέρετε, δεν στέλνετε ένα περιουσιακό στοιχείο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς αστερίσκους» πρόσθεσε με νόημα.



Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερώτηση σχετικά με το εάν η αποστολή του THAAD στο Ισραήλ μπορεί να αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας για να συμφωνήσουν οι Ισραηλινοί να μην χτυπήσουν ιρανικές πετρελαϊκές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις.



Ο χρόνος για την κυβέρνηση Μπάιντεν είναι λίγος.



Το περιθώριο 30 ημερών που έδωσε ο Μπάιντεν στο Ισραήλ για να συμμορφωθεί με τα αιτήματά του θα εξαντληθεί μετά τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, δίνοντας στον Νετανιάχου τη δυνατότητα να αποφασίσει κατά πόσο θα πρέπει να συμμορφωθεί, σημείωσε ο Μίλερ, ειδικά αν ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είναι κοντά, κερδίσει στις εκλογές έναντι της Δημοκρατικής αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις.



«Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι βρίσκεται στο σημείο να ασκεί τη μέγιστη δυνατότητα πίεσης και αυτό κάλλιστα μπορεί να ισχύει. Μπορεί να έχει έναν νεοεκλεγμένο πρόεδρο που θα είναι πολύ περισσότερο του γούστου του σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε ο Μίλερ.



