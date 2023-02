Νέες διαδηλώσεις παρά την καταπίεση στο Ιράν – Δείτε βίντεο 

Νέες, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σημειώνονται στο Ιράν, στην Τεχεράνη και σε ορισμένες άλλες πόλεις, παρά την καταπίεση του καθεστώτος. Τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα από τις διαδηλώσεις στο Ιράν δείχνουν ομάδες Ιρανών να φωνάζουν "Γυναίκα, ζωή, ελευθερία" και "Θάνατος στον Χαμενεΐ" - μια αναφορά στον ανώτατο ηγέτη της χώρας.



Σημειώνεται ότι στο Ιράν συμπληρώνονται 40 ημέρες πένθους για δύο εκτελεσθέντες στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανατροπή του καθεστώτος, τον Μοχάμεντ Μεχντί Καραμί και τον Σεϊέντ Μοχάμαντ Χοσεϊνί. Ο ΟΗΕ έκανε λόγο για κακοδικία με καταναγκαστικές ομολογίες. Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα από το Σεπτέμβριο μετά τον θάνατο της Mαχσά Αμινί, μιας 22χρονης γυναίκας που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή φέρεται ότι δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της. Οι αρχές τις έχουν παρουσιάσει ως "ταραχές" και απάντησαν με βαναυσότητα.

Feb 16, 2023. Mashhad, Khorasan.

40th day since the Islamic Republic executed Mohammad Mehdi Karami and Mohammad Hosseini.

“My fallen brother!

