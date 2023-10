To Ιράν απειλεί με γενίκευση του πολέμου: «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι οργανώσεις Λιβάνου και Παλαιστίνης αν το Ισραήλ επιτεθεί στη Γάζα»

Ορατός είναι ο κίνδυνος περαιτέρω ανάφλεξης της σύρραξης στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες απειλητικές δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεϊν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απείλησε την Παρασκευή ότι οι ισλαμιστικές οργανώσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη» εν αναμονή της μεγάλης ισραηλινής χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.



«Αυτό που συγκέντρωσα από αυτά που άκουσα από αυτούς και τα σχέδια που έχουν - έχουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χοσεϊν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.



Μιλώντας στο Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο των Ηνωμένων Εθνών, από όπου παρακολουθεί μια συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την κρίση, δήλωσε δε, ότι οι ενέργειες των ισλαμιστών θα είναι «πολύ ισχυρότερες και βαθύτερες από ό,τι έχετε δει».



«Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και εξακολουθούν να σκοτώνονται γυναίκες, παιδιά και άμαχοι στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όλα θα είναι δυνατά» ανέφερε



Ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν επέμεινε, ωστόσο, ότι οι ισλαμιστικές ομάδες «θα αποφασίσουν μόνες τους και όχι κατόπιν εντολής του Ιράν».



«Πραγματικά δεν θέλουμε να επεκταθεί αυτή η σύγκρουση», υποστήριξε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Την ίδια στιγμή, ο ιρανικός στρατός ξεκινά διήμερη άσκηση με όλες τις μονάδες των χερσαίων δυνάμεών του στην επαρχία Ισφαχάν, στο κέντρο της χώρας, όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Κατά τη διάρκεια του κύριου σταδίου της άσκησης την Παρασκευή, οι κινητές ταξιαρχίες επίθεσης του στρατού, οι τεθωρακισμένες μεραρχίες και οι μοίρες ελικοπτέρων εκτοξεύουν αναβαθμισμένες εκδόσεις πυραύλων Shafaq, Almas και Dehlaviyeh για να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 8 έως 20 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. .

⚡️📹 Video from the military drills of the army of the Islamic Republic of Iran pic.twitter.com/Tt2S70KdaG

Iranian army ground force has kicked off a #military drill in central #Iran. Kamikaze drone Arash, Dehlavieh missile launcher, 200 helicopters among others are used in the ongoing exercise. pic.twitter.com/E1b0e0BNnG