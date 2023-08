«Μορφή πολέμου κατά του ισλαμικού κόσμου»: Η Τεχεράνη προειδοποιεί Σουηδία και Δανία για τη βεβήλωση του κορανίου Κόσμος 22:04, 20.08.2023 linkedin

Καύσεις αντιτύπων έχουν σημειωθεί, μέσα στο καλοκαίρι, σε Σουηδία και Δανία, με τις κυβερνήσεις των δύο σκανδιναβικών χωρών να εξετάζουν λήψη νομικών μέτρων, ώστε να περιοριστούν τέτοιες ενέργειες