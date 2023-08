Τραγωδία στη Βραζιλία: Νεκροί 7 οπαδοί της Κορίνθιανς, δεκάδες τραυματίες - Αναποδογύρισε το πούλμαν - Βίντεο

Τραγικό συμβάν στη Βραζιλία!

Η ποδοσφαιρική οικογένεια της Κορίνθιανς, και γενικότερα όλη η χώρα, θρηνεί, καθώς 7 οπαδοί της ομάδας έχασαν τη ζωή τους μετά από σοκαριστικό δυστύχημα!



Το θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα στην επιστροφή πούλμαν που μετέφερε φίλους της Κορίνθιανς, μετά τον εκτός έδρας αγώνα με την Μπέλο Οριζόντε. Όπως φαίνεται, το όχημα βγήκε εκτός δρόμου, αναποδογύρισε και συνετρίβη, με 7 οπαδούς να σκοτώνονται ακαριαία και άλλους 36 να είναι μέχρι στιγμής τραυματίες!



Ορισμένοι μάρτυρες, μάλιστα, δήλωσαν πως το λεωφορείο δεν είχε τη δυνατότητα να φρενάρει και αναποδογύρισε στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο πούλμαν.

Earlier today, a bus carrying Corinthians fans overturned on a highway. 7 people passed away. pic.twitter.com/CtwxA4PZMT

LAMENTÁVEL 🚨:



Ônibus com torcedores do Corinthians capota em Brumadinho quando voltava do jogo de BH para São Paulo, infelizmente 7 torcedores vieram a óbito. #LUTO no Futebol.#Gaviões pic.twitter.com/0hAZhpmo5P