Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, όμως «δεν θα έχει άλλη επιλογή» παρά να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση αν δεχθεί επίθεση, προειδοποίησε χθες Δευτέρα η Τεχεράνη, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χώρες της Δύσης κατηγορούν εδώ και δεκαετίες την Τεχεράνη πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς και διαβεβαιώνει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς.

Σε συνέντευξη του στο NBC που μεταδόθηκε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με βομβαρδισμούς το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης: «Αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα γίνουν βομβαρδισμοί».

«Κάποια στιγμή, αν (σ.σ. οι ΗΠΑ) επιλέξετε τους βομβαρδισμούς (…) θα υποχρεώσετε το Ιράν να πάρει διαφορετική απόφαση» για τα πυρηνικά, προειδοποίησε ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Δεν είναι κάτι που επιθυμούμε», είπε ο Λαριτζανί σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, όμως αν το Ιράν δεχθεί επίθεση «δεν θα έχει άλλη επιλογή για την ασφάλειά του» από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, «γιατί θα το απαιτήσει ο λαός» για την άμυνά του.

Νωρίτερα, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε πως θα υπάρξει «σθεναρή ανταπόδοση» στην περίπτωση που οι ΗΠΑ κάνουν πράξη τις απειλές τους. «Απειλούν να προκαλέσουν ζημιές (…), εάν συμβεί αυτό, θα υπάρξει ασφαλώς σθεναρή ανταπόδοση» από το Ιράν, είπε ο Αλί Χαμενεΐ σε ομιλία που εκφώνησε στην Τεχεράνη για το τέλος του Ραμαζανιού.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στην εξουσία από το 1989, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Τραμπ.

Το Ιράν είχε συνάψει το 2015 συμφωνία με την ομάδα 5+1, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία) και τη Γερμανία, για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των διεθνών κυρώσεων.

Ωστόσο, το 2018 ο Τραμπ απέσυρε μονομερώς τις ΗΠΑ από τη συμφωνία αυτή και επανέφερε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από την Ουάσινγκτον σε βάρος της Τεχεράνης.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με την Τεχεράνη και στις αρχές Μαρτίου έγραψε επιστολή προς τους Ιρανούς ηγέτες.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απάντησε στην επιστολή αυτή μέσω του σουλτανάτου του Ομάν. Χθες Δευτέρα, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ανέφερε πως πληροφορήθηκε από το Ομάν ότι η επιστολή έφθασε στα χέρια της αμερικανικής κυβέρνησης και «διαβάστηκε».

Ο Τραμπ ενισχύει παράλληλα την πολιτική της άσκησης «μέγιστης πίεσης» στο Ιράν, επιβάλλοντας πρόσθετες κυρώσεις με στόχο να εκμηδενιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης και οι πηγές εσόδων της. Τη Δευτέρα απείλησε εκ νέου το Ιράν με ανάληψη στρατιωτικής δράσης, αυτήν τη φορά για την υποστήριξή του στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Σε περίπτωση που οι Χούθι δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ο Τραμπ διεμήνυσε πως θα υπάρξει κλιμάκωση των αμερικανικών βομβαρδισμών, υπογραμμίζοντας μέσω Truth Social πως «ο αληθινός πόνος δεν έχει έρθει ακόμη ούτε για τους Χούθι, ούτε για τους υποστηρικτές τους στο Ιράν».

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επανέλαβε την Κυριακή ότι η χώρα του αντιτίθεται σε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με τη χώρα του να βρίσκεται υπό απειλή. Ωστόσο, η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να διεξαγάγει έμμεσες συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, διευκρίνισε ο Πεζεσκιάν.

