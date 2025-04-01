Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq βρίσκονται στον... σωστό δρόμο για να σημειώσουν το χειρότερο τρίμηνό τους από την άνοιξη του 2022, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να ενεργοποιηθούν οι δασμοί που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επενδυτές δυσκολεύονται να βρουν μια βάση να στηριχθούν, καθώς οι ανακοινώσεις και οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Επιπλέον, τα ανησυχητικά νέα οικονομικά στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών, έχουν αναζωπυρώσει τους φόβους για μία πιθανή ύφεση.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας, ο S&P 500 υποχώρησε περισσότερο από 5% συνολικά από την αρχή του έτους, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε περισσότερο από 11% για το ίδιο διάστημα. Ο βιομηχανικός Dow Jones, ο οποίος περιλαμβάνει ένα στενότερο σύνολο μετοχών, έχει υποχωρήσει 2% από την αρχή του έτους.

Οι επενδυτές αντιδρούν στις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, βάσει των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ακόμα πιο σαρωτικούς δασμούς, σε μία επίδειξη πυγμής προς τους εχθρούς, αλλά και τους φίλους του.

Ο ίδιος κατονομάζει την Τετάρτη ως «Ημέρα Απελευθέρωσης» για την οικονομία των ΗΠΑ.

Κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι θα επιβάλουν νέους δασμούς στους «Βρώμικους 15», στα έθνη που η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι ακολουθούν τις χειρότερες εμπορικές πρακτικές. Αυτή η πρόταση θα είχε επιπτώσεις σε ένα τεράστιο τμήμα του εμπορίου των ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε να ανοίξει και τον δρόμο για μεμονωμένες συμφωνίες με χώρες, επιτρέποντας τη σταδιακή μείωση των ειδικών δασμών.

Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, ο Τραμπ πίεσε τους συμβούλους του να επιστρέψουν στο σχέδιο της εκστρατείας του για την επιβολή ενός ενιαίου, καθολικού επιτοκίου σε όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, το οποίο θα έφτανε έως και 20%.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ έδωσε την πρώτη του δημόσια ένδειξη ότι η επιβολή ενιαίου δασμού στις εισαγωγές από κάθε χώρα παραμένει στο τραπέζι.

Καθώς η απειλή των δασμών ολοένα και πλησιάζει, οι αναλυτές λένε ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα παρουσιάσει σημαντική αστάθεια.

«Η προθεσμία της 2ας Απριλίου θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός καταλύτης για τις περισσότερες παγκόσμιες αγορές, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», έγραψε ο Larry Tentarelli, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός για την Blue Chip Daily Trend Report.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου μελετούν έναν νόμο του 1977 που δίνει στον πρόεδρο εξουσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιβάλει δασμούς 20% σε όλες τις εισαγωγές, αναφέρουν πληροφορίες από άτομα που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο. Ο Λευκός Οίκος έχει προαναγγείλει δασμούς στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και την Κυριακή επανέλαβε για δασμούς στην ξυλεία και τα φαρμακευτικά προϊόντα.





