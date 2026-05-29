Το επίκεντρο της εικόνας αυτής, που τραβήχτηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble της NASA, είναι ένας ενεργός σπειροειδής γαλαξίας που βρίσκεται σε μια διαδρομή που διαρκεί εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Ειδικότερα, ο γαλαξίας Messier 88 (M88), γνωστός και ως NGC 4501, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 63 εκατ. ετών φωτός στον αστερισμό Κόμη της Βερενίκης (Berenice’s Hair).

Ο M88 είναι ένας ενεργός γαλαξίας, πράγμα που σημαίνει ότι στο κέντρο του φιλοξενεί μια υπερμαζική μαύρη τρύπα, η οποία «τρώει» αέριο και σκόνη. Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι η μαύρη τρύπα έχει μάζα περίπου 100 εκατ. φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήλιου.

Ένας πληθυσμός παλαιών, κοκκινωπών αστεριών γύρω από τη μαύρη τρύπα δίνει στον M88 τη λάμψη. Από το κέντρο του γαλαξία εκτείνονται αρκετοί συμμετρικοί σπειροειδείς βραχίονες, ο καθένας από τους οποίους περιβάλλεται από ροζ και μπλε σμήνη αστεριών και στροβιλισμένα νέφη σκόνης.

Ο M88 ανήκει στο «Σμήνος της Παρθένου», μια συλλογή από περισσότερους από χίλιους γαλαξίες που συγκρατούνται μεταξύ τους από τη βαρύτητα. Καθώς αυτή η τεράστια ομάδα γαλαξιών κινείται στο διάστημα, οι ίδιοι οι γαλαξίες βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, καθώς περιφέρονται γύρω από το κέντρο βάρους του σμήνους. Ο ίδιος ο M88 βρίσκεται σε ένα μακρύ και κάπως επικίνδυνο ταξίδι που θα τον οδηγήσει στα πιο εσωτερικά σημεία του σμήνους.

Όπως συμβαίνει με κάθε τέτοιο ταξίδι, ο M88 θα αλλάξει ριζικά από την πορεία του προς το κέντρο του Σμήνους της Παρθένου, περίπου δύο εκατ. έτη φωτός μακριά από το σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Σε 200–300 εκατ. χρόνια, ο M88 θα φτάσει στο κοντινότερο σημείο του από τον Messier 87, τον τεράστιο ελλειπτικό γαλαξία που συγκρατεί ολόκληρο το σμήνος. Καθώς πλησιάζει ο M88 θα απογυμνωθεί λόγω πίεσης της πρόσκρουσης.

Τι παρατηρούν οι ερευνητές

Οι ερευνητές παρατηρούν τις εξελίξεις στον M88. Ο σπειροειδής δίσκος αερίου του γαλαξία φαίνεται συμπιεσμένος στο μπροστινό άκρο, όπου συσσωρεύει αέριο και σκόνη. Ο M88 φαίνεται να έχει πολύ λιγότερο κρύο αέριο — το πρώτο υλικό για τη δημιουργία αστεριών — από ό,τι έχει ένας γαλαξίας του μεγέθους του, γεγονός που σημαίνει ότι θα μεταβληθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Οι αστρονόμοι παρατήρησαν τον M88 με το Hubble στο πλαίσιο ενός προγράμματος παρατήρησης αφιερωμένου στην κατανόηση της ζωής των σπειροειδών γαλαξιών σε πυκνά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιεί την Wide Field Camera 3 του Hubble, η οποία μπορεί να διακρίνει με λεπτομέρεια μεμονωμένα αστρικά σμήνη και νεφελώματα σε γαλαξίες που βρίσκονται δεκάδες εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Μελετώντας γαλαξίες σε αυτές τις κλίμακες, οι αστρονόμοι μπορούν να κατανοήσουν πώς ένα ταξίδι μέσα από ένα σμήνος επηρεάζει την εξέλιξη ενός γαλαξία και την ικανότητά του να σχηματίζει νέα αστέρια.

Πηγή: skai.gr

