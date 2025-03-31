Ο Τραμπ τα βάζει με τη διαφορετικότητα στη… Γαλλία

Oργή έχει προκαλέσει στη Γαλλία επιστολή της αμερικανικής πρεσβείας σε γαλλικές εταιρείες, που προμηθεύουν ή παρέχουν υπηρεσίες στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, να αναστείλουν προγράμματα διαφορετικότητας και να συμμορφωθούν με το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια πρώτη αντίδραση το γαλλικό υπουργείο Εμπορίου κάνει λόγο για «μη αποδεκτή» παρέμβαση.



Την επιστολή της αμερικανικής πρεσβείας συνοδεύει ερωτηματολόγιο σχετικά με τη μη εφαρμογή προγραμμάτων διαφορετικότητας και ένταξης στον χώρο εργασίας. «Σας ενημερώνουμε ότι το εκτελεστικό διάταγμα 14.173 για τον τερματισμό των παράνομων διακρίσεων και την αποκατάσταση των ευκαιριών απασχόλησης με βάση την παραγωγικότητα, που υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, είναι υποχρεωτικό για όλους τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ», έγραφε το Σάββατο η γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos παραθέτοντας αποσπάσματα της επιστολής.

Επιτρέπεται σε γαλλικές εταιρείες να εφαρμόσουν το δίκαιο ΗΠΑ;Μέχρι αυτή την ώρα η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι δεν έχει πάρει θέση σε σχετικό ερώτημα του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων (AFP). Σημειώνεται ότι στις φωτογραφίες της επιστολής, οι οποίες δημοσιεύονται σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το επιστολόχαρτο της αμερικανικής πρεσβείας. Ο δικηγόρος Κρίστοφερ Μεσχού από την νομική εταιρία Fieldfisher, με έδρα το Παρίσι, εκτιμά ότι «εάν οι γαλλικές εταιρείες έλαβαν την επιστολή σε αυτή τη μορφή, τότε δεν πρόκειται για επίσημη επικοινωνία και σε καμία περίπτωση διπλωματική». Ο γάλλος νομικός προσθέσει επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν μπορεί να υποχρεώσει τις γαλλικές εταιρείες να εφαρμόσουν το αμερικανικό δίκαιο.Τα αποκαλούμενα μέτρα «θετικής δράσης», τα οποία εφαρμόζονταν μέχρι πρόσφατα στις ΗΠΑ για την προώθηση μειονοτήτων, απαγορεύονται στη Γαλλία, επειδή συνιστούν άνιση μεταχείριση. Ωστόσο, σύμφωνα με γαλλικό νόμο του 2021, εταιρείες με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους υποχρεούνται να έχουν τουλάχιστον 30% γυναίκες στη διοίκηση. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή όσων ζητούνται στην επιστολή ενδέχεται να παραβιάζει τη γαλλική νομοθεσία.Για «παραβίαση κυριαρχίας» της Γαλλίας μιλούν οι εργοδότεςΤην ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το εν λόγω διάταγμα, το οποίο απαγορεύει στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ να εφαρμόζουν προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (Diversity, Equity and Inclusion, DEI).Αντιδρώντας στα δημοσιεύματα, το γραφείο του γάλλου υπουργού Οικονομίας Ερίκ Λομπάρ σημειώνει ότι η επιστολή της αμερικανικής πρεσβείας «αντανακλά τις αξίες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης», οι οποίες ωστόσο δεν είναι οι αξίες της Γαλλίας. Σε υψηλούς τόνους είναι η αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργοδοτών CPME, Αμίρ Ρεζά-Τοφιγκί, επέκρινε την επιστολή της αμερικανικής πρεσβείας ως «παραβίαση της κυριαρχίας», προτείνοντας τη δημιουργία ενός «κοινού μετώπου» αντίστασης πολιτικών και οικονομίας.AFP, dpa

