Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε σήμερα «ανησυχητικό» τον αποκλεισμό υποψηφίων από μια πολιτική διαδικασία, στον απόηχο της ποινής πενταετούς στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που επιβλήθηκε στην ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν μετά την καταδίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

«Ο αποκλεισμός προσώπων από την πολιτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός δεδομένου του επιθετικού και διεφθαρμένου νομικού πολέμου σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εδώ στις ΗΠΑ», είπε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, σχολιάζοντας εμμέσως την καταδικαστική απόφαση για την Λεπέν.

Ο αποκλεισμός της Λεπέν από την κούρσα διεκδίκησης της γαλλικής προεδρίας προκάλεσε πολιτική θύελλα, δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές στις οποίες ήταν φαβορί.

Ερωτηθείσα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Τάμι Μπρους είπε πως «πρέπει να κάνουμε περισσότερα στη Δύση για να υπερασπιστούμε τις δημοκρατικές αξίες», απηχώντας τις δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι στην Ευρώπη απειλείται το «δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης».

«Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του καθενός να εκφράζει τις απόψεις του δημοσίως – είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί» κάποιος, δήλωσε. Αντέκρουσε μάλιστα τον χαρακτηρισμό της Λεπέν ως «ακροδεξιάς» ηγέτιδας, λέγοντας πως θα μπορούσε να θεωρηθεί «υποτιμητικός».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.