Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιρανού υπουργού Πετρελαίου Μοχσέν Πακνετζάντ, καθώς και σε πολλούς οργανισμούς και πλοία, στο πλαίσιο της πολιτικής των ΗΠΑ για άσκηση «μέγιστης πίεσης» στην Τεχεράνη.

«Τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα είναι ένα νέο στάδιο στην πολιτική του προέδρου Τραμπ για μέγιστη πίεση στο ιρανικό καθεστώς» ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ανακοίνωσή του. Ο στόχος αυτής της πολιτικής είναι να περιοριστούν τα έσοδα του Ιράν ώστε «να μπει τέλος στην πυρηνική απειλή», να εμποδιστεί το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και να μην μπορεί η Τεχεράνη να στηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντά της», προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να μηδενίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, ιδίως προς την Κίνα.

Αυτή είναι η τρίτη δέσμη κυρώσεων με στόχο το ιρανικό πετρέλαιο αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι κυρώσεις συνιστούν μια «πρόσθετη πίεση» στον «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει το ιρανικό πετρέλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

