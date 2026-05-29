Επανέρχονται, από την Κυριακή 31 Μαΐου, κανονικά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Ορεστιάδα - Αλεξανδρούπολη.

Με ενημέρωσή της η Hellenic Train γνωστοποιεί πως επανέρχονται τα δρομολόγια σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, κατόπιν ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήματος γεωεντοπισμού HEPOS στο τροχαίο υλικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

