Νέες απειλές Τραμπ κατά Χούθι και Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν τις πολυπληθέστερες περιοχές της Υεμένης, θα συνεχιστούν έως ότου οι υεμενίτες αντάρτες δεν θα συνιστούν πλέον απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

«Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι έχουν αποδεκατιστεί από τα αμείλικτα πλήγματα των τελευταίων δύο εβδομάδων», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαβεβαιώνοντας ότι οι επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων δεν πρόκειται να σταματήσουν: «Οι επιθέσεις μας θα συνεχιστούν έως ότου (οι Χούθι) δεν θα συνιστούν πλέον απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παραλείπει να βάλει στο κάδρο και το Ιράν, αναφέροντας: «Η επιλογή για τους Χούθι είναι ξεκάθαρη: σταματήστε να βάλλετε εναντίον αμερικανικών πλοίων και θα σταματήσουμε τις επιθέσεις εναντίον σας. Αλλιώς, μόλις ξεκινήσαμε και ο πραγματικός πόνος δεν έχει έρθει ακόμη τόσο για τους Χούθι όσο και για τους υποστηρικτές τους στο Ιράν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.