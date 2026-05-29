Ο μυστικός ρόλος των ΗΑΕ στον πόλεμο με δεκάδες επιδρομές εναντίον του Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου και συνέχισαν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τα οποία παρείχαν πληροφορίες

Στους στόχους περιλαμβάνονταν τα νησιά Κεσμ και Αμπού Μούσα στο Στενό του Ορμούζ, το Μπαντάρ Αμπάς, το διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν στον Περσικό Κόλπο και το πετροχημικό συγκρότημα του Ασαλουγιέχ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών επιθέσεων αντιποίνων, καθώς το Ιράν τα έθεσε στο στόχαστρο με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν δεκάδες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν από τις πρώτες ημέρες του πολέμου και συνέχισαν να το κάνουν μέχρι και την ημέρα μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, σύμφωνα με πηγές στη Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας μια πολύ βαθύτερη εμπλοκή στην αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία από ό,τι ήταν έως τώρα γνωστό.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η έκταση των επιδρομών αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της απόφασης της χώρας να προστατεύσει αυτό που θεωρεί στρατηγικά της συμφέροντα, διαφοροποιούμενη από ορισμένους γείτονές της στον Κόλπο, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει πολύ πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στην απειλή που αντιπροσωπεύει το Ιράν.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τα οποία παρείχαν πληροφορίες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν τα νησιά Κεσμ και Αμπού Μούσα στο Στενό του Ορμούζ, το Μπαντάρ Αμπάς, το διυλιστήριο πετρελαίου στο νησί Λαβάν στον Περσικό Κόλπο και το πετροχημικό συγκρότημα του Ασαλουγιέχ, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές.

Ορισμένα από τα πλήγματα στόχευσαν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πετρελαϊκών και φυσικού αερίου υποδομών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το πλήγμα στο Ασαλουγιέχ, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ, προκάλεσε σημαντικές διεθνείς αντιδράσεις και οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν από το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Οι χώρες του Κόλπου είχαν δηλώσει πριν από την έναρξη του πολέμου ότι δεν θα επέτρεπαν τη χρήση του εναέριου χώρου ή των στρατιωτικών τους βάσεων για επιθέσεις. Ωστόσο, ορισμένες άλλαξαν στάση μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης, ενώ το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αστικών κέντρων, ενεργειακών υποδομών και αεροδρομίων στον Κόλπο, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος του πολέμου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν το μεγαλύτερο βάρος αυτών των επιθέσεων, καθώς το Ιράν τα έθεσε στο στόχαστρο με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και drones, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από εκείνον που χρησιμοποίησε εναντίον οποιασδήποτε άλλης χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, επισημαίνεται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η σκληρή αντίδραση των ΗΑΕ όξυνε τις διαφωνίες στο εσωτερικό του Κόλπου. Στις αρχές Απριλίου, η Σαουδική Αραβία διαμαρτυρήθηκε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι επιθέσεις των ΗΑΕ αύξαναν τον κίνδυνο να βρεθούν στο στόχαστρο του Ιράν ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής, κάτι που θα μπορούσε να εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και να προκαλέσει αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι Σαουδάραβες επιθυμούσαν οι ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στα ΗΑΕ ώστε να σταματήσουν τα αντίποινα και να συμμετάσχουν στις διπλωματικές προσπάθειες των χωρών της περιοχής.

«Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρούν το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις συνέπειές τους», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει δεχθεί λιγότερα και μικρότερης έντασης πλήγματα από το Ιράν, έχει καταδικάσει δημοσίως τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, ωστόσο έχει υιοθετήσει λιγότερο συγκρουσιακή στάση και έχει επιδιώξει την επίλυση της κρίσης μέσω της διπλωματίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, φέρεται να δυσαρεστήθηκε με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν ο τελευταίος αρνήθηκε να συμμετάσχει σε συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους χωρών του Κόλπου.

Η δυσαρέσκεια αυτή διεύρυνε περαιτέρω το ήδη αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των δύο ισχυρών χωρών του Κόλπου, οι οποίες ανταγωνίζονται για την επιρροή στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας αντίπαλες πλευρές στις συγκρούσεις στο Σουδάν και την Υεμένη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Απρίλιο, εγκαταλείποντας τον οργανισμό του οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία, και δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς ασφαλείας τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Πέρα από τις αεροπορικές επιδρομές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στήριξαν σχέδια ψηφίσματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που εξουσιοδοτούσαν τη χρήση βίας, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, για να τερματιστεί ο έλεγχος που ασκούσε το Ιράν στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, τα ΗΑΕ έπληξαν και τα οικονομικά συμφέροντα της Τεχεράνης, κλείνοντας σχολεία και λέσχες στο Ντουμπάι που συνδέονταν με το Ιράν, ενώ αρνήθηκαν τη χορήγηση βίζας και δικαιωμάτων διέλευσης σε Ιρανούς πολίτες.

Οι κινήσεις αυτές περιόρισαν σημαντικά την οικονομική «σανίδα σωτηρίας» που τα Εμιράτα παρείχαν επί χρόνια στο Ιράν, παρά τις αυστηρές δυτικές κυρώσεις.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ότι προσχώρησαν στην αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία κατά του Ιράν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαχρονικά επιδεικνύουν υψηλή ανοχή στον κίνδυνο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και προθυμία να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ για την προώθηση των συμφερόντων τους στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποστείλει όπλα σε πολιτοφυλακές στο Σουδάν και τη Λιβύη, καθώς και μισθοφόρους στην Υεμένη, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της επιρροής τους έναντι περιφερειακών ανταγωνιστών.

Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν η χώρα διαθέτει την ικανότητα να αποτρέψει έναν πολύ μεγαλύτερο και γεωγραφικά εγγύτερο αντίπαλο όπως το Ιράν. Οι επιθέσεις που πραγματοποίησε είχαν σε μεγάλο βαθμό συμβολικό χαρακτήρα σε σύγκριση με τα περισσότερα από 20.000 πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Η επιθετική στάση των ΗΑΕ ενέχει τον κίνδυνο να καταστήσει τη χώρα μεγαλύτερο στόχο σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης με το Ιράν. Στις αρχές Μαΐου, το Ιράν έπληξε σημαντικό πετρελαϊκό λιμάνι των ΗΑΕ στο εμιράτο της Φουτζέιρα, μετά από επιχείρηση του αμερικανικού ναυτικού με στόχο να σπάσει τον ιρανικό έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ.

Πιο πρόσφατα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε από το Ιράκ, όπου δραστηριοποιούνται ισχυρές φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές που συμμετέχουν στον πόλεμο, έπληξε περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΑΕ.

Σύμφωνα με ορισμένες από τις πηγές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα πιο συμβιβαστική στάση, προωθώντας διπλωματικές λύσεις σε μια σύγκρουση που έχει θέσει σε κίνδυνο τις εκτεταμένες ενεργειακές υποδομές τους.

Ο πρόεδρος των ΗΑΕ ήταν μεταξύ των ηγετών της περιοχής που ενθάρρυναν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας νωρίτερα μέσα στον Μάιο.

Ο πόλεμος έχει παράλληλα ενισχύσει περαιτέρω τη συμμαχία μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι από τη στάση που τήρησαν τα ΗΑΕ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και θεωρούν πλέον τη σχέση των δύο χωρών ως μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το Ισραήλ απέστειλε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome και Ισραηλινούς στρατιώτες για την προστασία των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ δεκάδες στρατιώτες παραμένουν ακόμη εγκατεστημένοι σε στρατιωτικό συγκρότημα στη χώρα του Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, σειρά κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο επικεφαλής της Μοσάντ, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ και ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, επισκέφθηκαν μυστικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τον συντονισμό ενεργειών που αφορούσαν το Ιράν.





