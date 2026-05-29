Αρτέτα: «Θέλουμε να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην Ιστορία μας»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα εμφανίστηκε ευδιάθετος κι αισιόδοξος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (Σάββατο 30/5, 19:00) μεγάλου τελικού του Champions League κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν που θα διεξαχθεί στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, σε μία «μονομαχία» δύο Ισπανών προπονητών που θα κρίνει τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο τεχνικός της Άρσεναλ εμφανίστηκε σίγουρος για την κατάσταση της ομάδας του, επισημαίνοντας πως η προετοιμασία κύλησε ιδανικά. «Ήταν μία πολύ καλή και θετική προετοιμασία. Βρισκόμαστε εδώ επειδή το αξίζαμε και κερδίσαμε τη θέση μας. Τώρα θέλουμε να αποδείξουμε πως αξίζουμε και το τρόπαιο», ανέφερε αρχικά, ξεκαθαρίζοντας πως ο Τίμπερ θα είναι διαθέσιμος, ενώ μοναδική απουσία θα αποτελέσει ο Μπεν Γουάιτ.

Ο Αρτέτα στάθηκε και στις περσινές αποτυχίες της ομάδας του, εξηγώντας πως αποτέλεσαν σημαντικό μάθημα για όλους. «Μιλήσαμε πολύ για όσα συνέβησαν πέρσι. Η ομάδα εξελίχθηκε διαφορετικά μέσα απ’ αυτές τις εμπειρίες και μάθαμε πάρα πολλά».

Για την επιλογή της ενδεκάδας υπογράμμισε πως βλέπει στους παίκτες του τεράστια επιθυμία να αγωνιστούν στον μεγαλύτερο αγώνα της χρονιάς. «Βλέπω δίψα, πάθος και μεγάλη επιθυμία να παίξουν όλοι σε αυτόν τον τελικό. Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο και όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος του».

Ο προπονητής της Άρσεναλ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και για τον Λουίς Ενρίκε. «Ήταν πάντα σημείο αναφοράς για μένα, ακόμη κι όταν ήταν ποδοσφαιριστής. Παρακολούθησα την πορεία του όταν έφυγε απ’ την Ισπανία. Η προσωπικότητα, η φιλοσοφία και ο τρόπος σκέψης του αποτελούν πηγή έμπνευσης για μένα. Αύριο, βέβαια, θα είμαστε αντίπαλοι».

Ο Αρτέτα χαρακτήρισε τον τελικό ως μία ιστορική ευκαιρία για την Άρσεναλ. «Είναι η στιγμή που πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Έχουμε την ευκαιρία να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Πρέπει να παίξουμε με καθαρό μυαλό, αυτοπεποίθηση και θάρρος».

Αναφερόμενος στην πίεση, εξήγησε πως η κατάκτηση της Premier League δεν αρκεί πλέον για την ομάδα του. «Πήραμε έναν τίτλο και τώρα θέλουμε τον επόμενο. Αυτός είναι ο λόγος που μιλάμε για εξέλιξη και επόμενο βήμα. Θέλουμε να φτάσουμε ακόμη ψηλότερα και θέλω οι παίκτες να πιστεύουν πως μπορούν να το πετύχουν».

Για τον Αρσέν Βενγκέρ αποκάλυψε πως δεν υπήρξε επικοινωνία πριν τον τελικό. «Δεν με πήρε τηλέφωνο, θέλει να κρατήσει διακριτική στάση, αλλά γνωρίζω πως όλοι στον σύλλογο μας στηρίζουν».

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ξανά πως βλέπει στους ποδοσφαιριστές του τεράστια πείνα για διάκριση. «Βλέπω επιθυμία, πείνα και δίψα. Έχουν πλέον νιώσει τη γεύση της επιτυχίας και θέλουν να το ξαναζήσουν».

Αναφερόμενος στους περσινούς ημιτελικούς με την Παρί, σχολίασε πως η Άρσεναλ είχε φτάσει πολύ κοντά στον στόχο της. «Ήμουν ικανοποιημένος απ’ όσα είδα πέρσι. Μας έλειψε πολύ λίγο. Τώρα όμως είναι μία διαφορετική στιγμή και οι δύο ομάδες έχουν εξελιχθεί».

Ο Αρτέτα στάθηκε ιδιαίτερα και στη μεγάλη ιστορική πρόκληση που έχει μπροστά της η Άρσεναλ, η οποία δεν έχει κατακτήσει ποτέ το Champions League στα 140 χρόνια ιστορίας της.

«Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι, αλλά αυτό μας ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Παρί φαβορί λόγω του ότι είναι η κάτοχος του τίτλου, ξεκαθαρίζοντας όμως πως η Άρσεναλ έχει κερδίσει το δικαίωμα να διεκδικήσει το τρόπαιο επί ίσοις όροις.

Τέλος, για το αν έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για τον τελικό, απάντησε: «Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του εξέλιξη και το δικό του τέλος. Κάποιες φορές τα πράγματα βγαίνουν πιο φυσικά απ’ όσο τα σχεδιάζεις».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Άρσεναλ αποδεικνύει τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια. «Η ανάπτυξη της ομάδας είναι ξεκάθαρη μέσα απ’ την ιστορία της. Αύριο έχουμε μία ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει για πάντα το μέλλον του συλλόγου».

Πηγή: skai.gr

