Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν με βομβαρδισμούς και πρόσθετους δασμούς αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει με την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο NBC News ο πρόεδρος είπε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν συνομιλίες αλλά δεν έδωσε διευκρινίσεις.

"Αν δεν κάνουν συμφωνία, θα υπάρξουν βομβαρδισμοί. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, αν δεν κάνουν συμφωνία να τους επιβάλω πρόσθετους δασμούς όπως έκανα πριν από τέσσερα χρόνια", είπε .

Κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021) ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από μια συμφωνία του 2015 ανάμεσα στο Ιράν και στις διεθνείς δυνάμεις, η οποία επέβαλε αυστηρά όρια στο αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης σε αντάλλαγμα με άρση των κυρώσεων.

Επίσης, ο Τραμπ επέβαλε εκ νέου αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις. Εκτοτε, η Τεχεράνη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα συμφωνηθέντα όρια του προγράμματός της εμπλουτισμού ουρανίου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το Ιράν έχει αδιαφορήσει για την προειδοποίηση του Τραμπ να κάνει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει στρατιωτικές συνέπειες.

Το Ιράν απαντά αρνητικά στην επιστολή Τραμπ - Απέρριψε άμεσες συνομιλίες για τα πυρηνικά του

Το Ιράν ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι δεν θα εμπλακεί σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνησή του, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε τηλεοπτικές δηλώσεις.

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η απόφαση αυτή μεταφέρθηκε στην απάντηση του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε επιστολή που είχε στείλει ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την προοπτική νέων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απάντηση του Ιράν ανέφερε επίσης ότι η έμμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ παραμένει ως πιθανότητα, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν.

«Πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη σχετικά με τις αποφάσεις τους, και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. «Είναι η συμπεριφορά των Αμερικανών που καθορίζει τη μελλοντική πορεία των διαπραγματεύσεων».

Το 2018, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από μια διεθνή συμφωνία που επέβαλε περιορισμούς στις δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Από την αρχή της δεύτερης θητείας του, έχει αναβιώσει τη λεγόμενη στρατηγική «μέγιστης πίεσης», ενισχύοντας τις κυρώσεις και προειδοποιώντας για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, εάν αποτύχουν οι προσπάθειες για νέα συμφωνία.

Το Ιράν παρέδωσε την απάντησή του στην επιστολή του Τραμπ μέσω του Ομάν την Τετάρτη, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί. Το Σαββατοκύριακο, ο Αραγτσί ανέφερε ότι η επιστολή περιείχε «τόσο μια απειλή όσο και ένα άνοιγμα για διπλωματία», προσθέτοντας ότι το Ιράν παραμένει επιφυλακτικό ως προς τις προθέσεις του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

