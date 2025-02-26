Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα κατά του ιρανικού πετρελαϊκού τομέα είναι «παράδειγμα εχθρότητας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν, δήλωσε σήμερα η Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο «αρχιτέκτονας» της λεγόμενης πολιτικής «μέγιστης πίεσης» προς το Ιράν κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021) με την επαναφορά των κυρώσεων για να αποδυναμώσει τη χώρα οικονομικά και να την απομονώσει στη διεθνή σκηνή.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε τώρα ότι είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ενίσχυσε τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια νέα σειρά κυρώσεων κατά προσώπων, εταιρειών και πλοίων που κατηγορούνται για παράκαμψη των μέτρων, τα οποία ήδη ισχύουν κατά του ιρανικού πετρελαίου.

«Πρόκειται για ένα παράδειγμα της εχθρότητας της αμερικανικής ηγεσίας προς την ευημερία, την ανάπτυξη και την ευτυχία του ιρανικού λαού», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαεΐ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε στις αρχές Φεβρουαρίου ότι επιθυμεί μια συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Αυτό θα επέτρεπε στο Ιράν να αναπτυχθεί (οικονομικά) και να ευημερήσει ειρηνικά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης “ Truth Social”.

«Η επιβολή κυρώσεων κατά του ιρανικού έθνους είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του ψεύδους αυτών των δηλώσεων», σημείωσε ο Ιρανός εκπρόσωπος, χωρίς ωστόσο να κάνει συγκεκριμένη σύνδεση με αυτή τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου.

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση τη Δευτέρα είναι οι δεύτερες σε λιγότερο από ένα μήνα που πλήττουν τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν.

Το Ιράν βασίζεται σε ένα δίκτυο πετρελαιοφόρων για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και να συνεχίσει να πουλά το πετρέλαιο του, το οποίο του παρέχει μια ζωτική πηγή εσόδων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απέκλεισε χθες Τρίτη κάθε «άμεση διαπραγμάτευση» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ιρανική πυρηνική ενέργεια, στο τρέχον πλαίσιο της «μέγιστης πίεσης» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

