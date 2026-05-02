Ιράν: Η ιρανική πρόταση που απορρίφθηκε από τον Τραμπ προβλέπει άνοιγμα του Ορμούζ

Μια ιρανική πρόταση που απορρίπτεται μέχρι στιγμής από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τερματισμό του αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για αργότερα, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος.

Τέσσερις εβδομάδες αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ανέστειλαν την εκστρατεία βομβαρδισμών τους εναντίον του Ιράν, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί για τον τερματισμό ενός πολέμου που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες διαταραχές που έχουν ποτέ σημειωθεί στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Ιράν εμποδίζει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες μεταφορές από τον Κόλπο εκτός από τις δικές του για περισσότερο από δύο μήνες. Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν τον δικό τους αποκλεισμό πλοίων από ιρανικά λιμάνια.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως «δεν είναι ικανοποιημένος» από την τελευταία πρόταση του Ιράν, χωρίς να λέει με λεπτομέρειες σε ποια στοιχεία της πρότασης εναντιώνεται.

«Ζητάνε πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η Ουάσινγκτον έχει πει κατ΄επανάληψη ότι δεν πρόκειται να τελειώσει τον πόλεμο χωρίς μία συμφωνία που θα εμποδίζει διά παντός το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο -- αυτός ήταν και ο κύριος στόχος που επικαλέστηκε ο Τραμπ όταν εξαπέλυσε τα πλήγματα τον Φεβρουάριο εν μέσω συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει θέματα εμπιστευτικής διπλωματίας, ο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας.

Με βάση την πρόταση, ο πόλεμος θα τελειώσει με εγγύηση ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν ξανά. Το Ιράν θα ανοίξει το Στενό, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό τους.

Μελλοντικές συνομιλίες θα διεξαχθούν στη συνέχεια για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων, με το Ιράν να απαιτεί από την Ουάσινγκτον να αναγνωρίσει το δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς, ακόμη κι αν συμφωνήσει να το αναστείλει.

«Με βάση αυτό το πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις για το πιο περίπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος μεταφέρονται στο τελικό στάδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο πρόσφορο κλίμα», είπε ο αξιωματούχος.

Το Reuters και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μετέδωσαν ήδη την περασμένη εβδομάδα πως η Τεχεράνη πρότεινε να ανοίξει το Στενό πριν από την επίλυση ζητημάτων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα -- ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι αυτό το νέο χρονοδιάγραμμα έχει τώρα παρουσιαστεί σε επίσημη πρόταση που διαβιβάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

