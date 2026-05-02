Δύο ακτιβιστές που ηγούνταν του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα έφτασαν στο Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, μετά την αναχαίτιση της αποστολής από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για τον Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, βασικό στέλεχος της οργάνωσης PCPA – την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει και επιβάλει κυρώσεις ως «βιτρίνα» της Χαμάς – και τον Τιάγκο Άβιλα, που φέρεται να συνεργάζεται με την ίδια οργάνωση και να ερευνάται για παράνομη δραστηριότητα. Το υπουργείο δεν προσκόμισε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς.

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν σε ανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένεται να δεχθούν και προξενική επίσκεψη από εκπροσώπους των χωρών τους.

Ο Αμπού Κεσέκ, παλαιστινιακής και ισπανικής υπηκοότητας, και ο Άβιλα, Βραζιλιάνος υπήκοος, συμμετέχουν στην επιτροπή συντονισμού του «Global Sumud Flotilla», που βρίσκεται πίσω από επανειλημμένες προσπάθειες παραβίασης του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Την ίδια ώρα, περίπου 175 ακόμη ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου και συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση, αποβιβάστηκαν στην Κρήτη.

Η νέα αυτή απόπειρα προσέγγισης της Γάζας σημειώνεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αποτροπή προηγούμενης αντίστοιχης ενέργειας της ίδιας ομάδας από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει τις αποστολές αυτές ως κινήσεις εντυπωσιασμού με περιορισμένη ανθρωπιστική συνεισφορά.

Πηγή: skai.gr

