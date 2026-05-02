Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ίσως σε «σε καλύτερη θέση» αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης «εντελώς αντισυνταγματικό» έναν νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου υποστήριξε ότι οι «εχθροπραξίες» έχουν «τερματιστεί».

Ξεχωριστά, ο Τραμπ δήλωσε σε εκδήλωση στη Φλόριντα ότι θεωρεί «προδοτικό» το γεγονός ότι κάποιοι λένε ότι οι ΗΠΑ δεν «κερδίζουν» τον πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Forum Club of the Palm Beaches, ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές από τις θέσεις του σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. «Δεν μπορεί το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», είπε. «Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω». Δεν γίνεται, γιατί θα το χρησιμοποιούσαν πολύ γρήγορα σε ένα μέρος που ονομάζεται Ισραήλ, θα το χρησιμοποιούσαν στη Μέση Ανατολή και θα το χρησιμοποιούσαν στην Ευρώπη και υποθέτω ότι θα ήμασταν... οι επόμενοι, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Μην ανησυχείτε γι' αυτό» . Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σοβαρά αλλά τόνισε και ότι «ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί» εν μέσω πολέμου.

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων, μετά την κριτική που άσκησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο με το Ιράν.

Παράλληλα, πάνω από δέκα άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο χθες και σήμερα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την παράταση της εκεχειρίας.

