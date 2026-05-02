Νέο «χτύπημα» Τραμπ με δασμούς στην Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα από την ΕΕ αυτοκίνητα στο 25%, επικαλούμενος μη συμμόρφωση της ΕΕ με τις εμπορικές συμφωνίες.

Η αύξηση δασμών δεν θα ισχύει για οχήματα που κατασκευάζονται εντός των ΗΠΑ, όπως διευκρινίζεται από την αμερικανική πλευρά.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία της 27ης Ιουλίου μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, η οποία προέβλεπε μείωση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15%, υπό τον όρο της εξάλειψης δασμών στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα από την ΕΕ.

Νέα ένταση στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ προκαλεί η εξαγγελία του Αμερικανού προέδρου να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Άμεση απάντηση από τις Βρυξέλλες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να αυξήσει στο 25% τους δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υποστηρίζει, η απόφαση βασίζεται στο ότι «η ΕΕ δεν συμμορφώνεται με την εμπορική συμφωνία» που έχουν ήδη συνάψει οι δύο πλευρές, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θα επιβάλλονται δασμοί σε οχήματα που κατασκευάζονται εντός ΗΠΑ.

Πηγή: Deutsche Welle

Εάν εφαρμοστούν οι απειλές Τραμπ, θα πρόκειται για μία ανατροπή της συμφωνίας της 27ης Ιουλίου με την ΕΕ, που προέβλεπε ότι οι ΗΠΑ θα μείωναν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 15% από 27,5%, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΕ θα προχωρούσε σε εξάλειψη δασμών σε όλα τα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.Σε επίπεδο δεσμεύσεων, η ΕΕ είχε εκφράσει πρόθεση να προμηθευτεί ενεργειακά προϊόντα από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028, ενώ ευρωπαϊκές εταιρείες αναμενόταν να επενδύσουν περίπου 600 δισ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία.«Έτοιμοι για όλα» στις ΒρυξέλλεςΠάντως, η ΕΕ είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Οι Βρυξέλλες απάντησαν άμεσα, προειδοποιώντας πως εάν η Ουάσινγκτον λάβει μέτρα που δεν συνάδουν με την εμπορική συμφωνία της 27ης Ιουλίου, διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας τη συμφωνία, είχε προσθέσει όρους όπως η «ρήτρα λήξης», σύμφωνα με την οποία η συμφωνία θα εκπνεύσει τον Μάρτιο του 2028, εκτός εάν υπάρξει κοινή απόφαση για παράταση. Επίσης, είχε θεσπίσει «μηχανισμούς αναστολής» σε περίπτωση μονομερών ενεργειών από τις ΗΠΑ, όπως είναι η επιβολή νέων εμπορικών δασμών.Επιπλέον, στο «οπλοστάσιο» της Ένωσης περιλαμβάνεται το εργαλείο κατά του εξαναγκασμού, μέσω του οποίου μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.