Ο «χάρτης» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή, μετά από μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρακτορείο Reuters παρουσίασε ορισμένα κρίσιμα στοιχεία για την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη:

Πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στην Ευρώπη;

Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DMDC), τον Δεκέμβριο του 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν περίπου 68.000 εν ενεργεία στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα στις υπερπόντιες βάσεις τους στην Ευρώπη. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αποστέλλονται εκ περιτροπής για αποστολές ανάπτυξης και ασκήσεων.

Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου, ο αμερικανικός στρατός είναι κατανεμημένος σε 31 μόνιμες βάσεις και σε άλλες 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες το Υπουργείο Πολέμου έχει πρόσβαση, σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2024.

Από τι αποτελούνται οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη;

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (USEUCOM) εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεργαζόμενη με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω έξι επιμέρους διοικήσεων που εκπροσωπούν τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, το Σώμα Πεζοναυτών, τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τη νεοσύστατη Διαστημική Δύναμη.

Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν την έδρα τους στη Γερμανία και την Ιταλία και επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση κρίσεων και στη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αφρική.

Σε ποια μέρη της Ευρώπης βρίσκονται αυτά τα στρατεύματα;

Τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται σε περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Βρετανία έχουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά αποσπάσματα:

Γερμανία: Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη είναι η αεροπορική βάση κοντά στη γερμανική πόλη Ράμσταϊν, όπου στρατεύματα έχουν παρουσία από το 1952. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί βρίσκονταν στη Γερμανία, κατανεμημένοι σε πέντε στρατιωτικές μονάδες.

Ιταλία: Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ βρίσκεται στην Ιταλία από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, η Ιταλία φιλοξενούσε 12.662 εν ενεργεία στρατιωτικο'υς στα τέλη του 2025 σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Βρετανία: Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, οι οποίοι κατανέμονταν σε τρεις βάσεις, όπου φιλοξενούνται κυρίως μέλη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ισπανία: Η χώρα φιλοξενεί βάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 3.814 στρατιωτικοί είχαν μόνιμη παρουσία στην Ισπανία.

Πολωνία: Η Πολωνία φιλοξενεί 369 στρατιωτικούς εν ενεργεία με μόνιμη παρουσία, καθώς και περίπου 10.000 μέλη του προσωπικού των δυνάμεων εκ περιτροπής που χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής, σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε τέσσερις βάσεις στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν προσωρινή πρόσβαση.

Ρουμανία: Όπως και στην Πολωνία και σε άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, η Ρουμανία φιλοξενεί εκ περιτροπής αμερικανικές δυνάμεις, επιπλέον των 153 στρατιωτικών που βρίσκονται μόνιμα στη χώρα, σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Οι βάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, το στρατόπεδο Turzii και το Deveselu.

Ουγγαρία: Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν εκ περιτροπής αποστολές και στρατιωτικές ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι η χώρα φιλοξενεί 77 στρατιωτικούς με μόνιμη παρουσία, οι οποίοι βρίσκονται σε δύο βάσεις, την Κέτσεκεμετ και την αεροπορική βάση Πάπα.

Πηγή: skai.gr

