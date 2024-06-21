Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Παρασκευή ότι η Χεζμπολάχ έχει την ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τον Λίβανο ενάντια στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι «ίσως έχει έρθει η ώρα για αυτοεξόντωση αυτού του παράνομου καθεστώτος».
«Οποιαδήποτε απερίσκεπτη απόφαση του κατοχικού ισραηλινού καθεστώτος να σωθεί θα μπορούσε να βυθίσει την περιοχή σε νέο πόλεμο», ανάρτησε η αποστολή του ΟΗΕ του Ιράν στο X εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
