Κλιμακώνει τις απειλές το Ιράν: «Οποιαδήποτε απερίσκεπτη απόφαση του Ισραήλ θα βυθίσει την περιοχή σε νέο πόλεμο»

Οποιαδήποτε απερίσκεπτη απόφαση του κατοχικού ισραηλινού καθεστώτος να σωθεί θα μπορούσε να βυθίσει την περιοχή σε νέο πόλεμο, αναφέρει σε ανάρτησή της η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Παρασκευή ότι η Χεζμπολάχ έχει την ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τον Λίβανο ενάντια στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι «ίσως έχει έρθει η ώρα για αυτοεξόντωση αυτού του παράνομου καθεστώτος».

«Οποιαδήποτε απερίσκεπτη απόφαση του κατοχικού ισραηλινού καθεστώτος να σωθεί θα μπορούσε να βυθίσει την περιοχή σε νέο πόλεμο», ανάρτησε η αποστολή του ΟΗΕ του Ιράν στο X εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

