Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε την Παρασκευή ότι η Χεζμπολάχ έχει την ικανότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της και τον Λίβανο ενάντια στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι «ίσως έχει έρθει η ώρα για αυτοεξόντωση αυτού του παράνομου καθεστώτος».

«Οποιαδήποτε απερίσκεπτη απόφαση του κατοχικού ισραηλινού καθεστώτος να σωθεί θα μπορούσε να βυθίσει την περιοχή σε νέο πόλεμο», ανάρτησε η αποστολή του ΟΗΕ του Ιράν στο X εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

