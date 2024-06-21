Η κυβέρνηση της Σλοβακίας ζήτησε από την αστυνομία να διεξαγάγει έρευνα για το πρώην υπουργικό συμβούλιο και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιάροσλαβ Ναντ αναφορικά με τη δωρεά μαχητικών αεροσκαφών και ενός συστήματος αεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία ως βοήθεια στη μάχη της κατά της ρωσικής εισβολής, δήλωσε σήμερα ένας κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, που προέκυψε από τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, έκανε μια απότομη στροφή στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης αναφορικά με τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και διέκοψε τις προμήθειες στρατιωτικού υλικού στην εμπόλεμη χώρα, αν και επέτρεψε τη συνέχιση των εμπορικών προμηθειών.

Η προηγούμενη κυβέρνηση της Σλοβακίας δώρισε πέρυσι μια ντουζίνα ρωσικής κατασκευής μαχητικά MiG-29 που η Σλοβακία τα είχε καθηλωμένα και τα περισσότερα από τα οποία ήταν εκτός λειτουργίας, καθώς και ένα σύστημα αεροπορικής άμυνας KUB.

Η δωρεά του συστήματος αεροπορικής άμυνας άφησε απροστάτευτο τον εναέριο χώρο της Σλοβακίας και έθεσε σε κίνδυνο τους πολίτες, δήλωσε ο Ίγκορ Μέλιχερ, υφυπουργός Άμυνας και μέλος του κυβερνώντος κόμματος Smer-SD.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο Ναντ πρόδωσε τη Σλοβακία», δήλωσε ο Μέλιχερ σε μια ενημέρωση δημοσιογράφων που μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook.

«Το υπουργείο Άμυνας υποβάλλει καταγγελία για την υποψία διάπραξης του εγκλήματος της υπονόμευσης, ή της προδοσίας, της κατάχρησης εξουσίας και της παράβασης καθηκόντων», τόνισε.

Ο Ναντ έχει απορρίψει οποιαδήποτε αδικοπραγία και είπε ότι θα έπαιρνε ξανά την ίδια απόφαση. Δεν υπήρξε άμεσα νέο σχόλιο από τον Ναντ σήμερα.

Ένα από τα επιχειρήματα του Μέλιχερ είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έπαιρνε αποφάσεις ενώ ήταν υπηρεσιακή και συνεπώς είχε περιορισμένη εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Κατηγορίες όπως οι σημερινές αποτελούν ένα σύμπτωμα του έντονα πολωμένου πολιτικού κλίματος στη Σλοβακία. Ο Φίτσο κατηγορεί επανειλημμένα τους προκατόχους του ότι επιδίωκαν την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του κόμματός του όταν αυτό ήταν στην αντιπολίτευση.

Το υπουργικό του συμβούλιο διέλυσε μια ειδική μονάδα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αντικατέστησε αστυνομικά στελέχη σε κρίσιμα πόστα και έλαβε μέτρα για να αντικαταστήσει τη διεύθυνση δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Η χώρα πρόκειται να παραλάβει μαχητικά F-16 που είχαν προηγουμένως παραγγελθεί για να αντικαταστήσουν τα MiG που δόθηκαν στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.