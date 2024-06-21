Ο πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, ανακοίνωσε ότι το λαϊκίστικο κόμμα του ANO αποχωρεί από την ομάδα Renew Europe του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικαλέστηκε διαφορές σε θέματα όπως η παράνομη μετανάστευση, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Το κόμμα του Δράση των Δυσαρεστημένων Πολιτών (ANO), το οποίο ήρθε πρώτο στις εκλογές για την ΕΕ στην Τσεχία, υπήρξε βασικός παράγοντας στην κεντρώα παράταξη, στην οποία εντάσσονται οι ευρωβουλευτές του Εμμανουέλ Μακρόν και άλλα φιλελεύθερα κόμματα όπως το ολλανδικό VVD του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε.

Αποσύροντας τους 7 ευρωβουλευτές του από το Renew, ο Μπάμπις αποδυνάμωσε περαιτέρω την ομάδα, η οποία δέχτηκε πλήγμα λόγω της κακής απόδοσης του στρατοπέδου του Εμάνουελ Μακρόν στη Γαλλία.

Η κίνηση εντείνει επίσης τις ανησυχίες των κεντρώων για το εάν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα μπορέσει να κερδίσει υποστήριξη για την επανεκλογή της για δεύτερη θητεία βασιζόμενη αποκλειστικά στην κεντροδεξιά, την κεντροαριστερά και τους φιλελεύθερους.

Η Βαλερί Χαγιέ, Γαλλίδα πολιτικός και πρόεδρος της ομάδας Renew Europe, δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα διαζύγιο που είχε καθυστερήσει πολύ».

«Το ΑΝΟ έχει επιλέξει έναν λαϊκιστικό δρόμο που δεν είναι συμβατός με τις αξίες και την ταυτότητά μας. Τον τελευταίο μήνα, η απόκλιση του από τις αξίες μας έχει αυξηθεί εκθετικά γεγονός που μας ανησύχησε», είπε.

Αλλά η απώλεια του ANO θα είναι ένα ακόμη αριθμητικό πλήγμα για την ομάδα Renew, καθώς το τσέχικο κόμμα κέρδισε επτά έδρες στις εκλογές της ΕΕ. Θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για το Renew να γίνει ξανά η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα στο Κοινοβούλιο, μια θέση που του έκλεψε πρόσφατα η σκληρή δεξιά ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια ομάδα θα καταλήξει το ΑΝΟ στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς σε άλλες ομάδες που αποτελούν βιώσιμες επιλογές εντάσσονται ήδη αντίπαλα τσέχικα κόμματα που είναι απίθανο να θέλουν να συγκατοικήσουν με τον Μπάμπις.

Ωστόσο, η απόφασή του να παραιτηθεί πιθανότατα θα είναι κάποια ανακούφιση για όσους βρίσκονται στην πιο προοδευτική κοινωνικά πλευρά του Renew, συμπεριλαμβανομένων των ευρωβουλευτών του Μακρόν. Αυτή την εβδομάδα, μια επιστολή που έστειλαν οι πέντε ευρωβουλευτές από το Volt στα μέλη του κόμματος σημείωνε ότι ένας από τους λόγους που προτιμούσαν να ενταχθούν στους Πράσινους παρά στο Renew ήταν ότι το «λαϊκιστικό» κόμμα τουΜπάμπις ήταν μέλος του Renew.

