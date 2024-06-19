Ισραηλινός στρατός: Εγκρίθηκαν επιχειρησιακά σχέδια για επίθεση στον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης (18/6) ότι ενέκριναν τα επιχειρησιακά σχέδια για μια επίθεση στονΛίβανο καθώς το Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου εντείνουν τη ρητορική που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πόλεμο, και αυξάνουν τις μεταξύ τους διασυνοριακές συγκρούσεις.

Στο πλαίσιο της «αξιολόγησης της κατάστασης», που έγινε σήμερα παρουσία του υποστράτηγου Όρι Γκορντίν, διοικητή της Βόρειας στρατιωτικής περιοχής και του επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρήσεων, υποστράτηγου ‘Οντεντ Μπασιούκ, «εγκρίθηκαν και επικυρώθηκαν επιχειρησιακά σχέδια για επίθεση στον Λίβανο και ελήφθησαν αποφάσεις για τη συνέχιση της αύξησης ετοιμότητας των στρατευμάτων στο πεδίο», ανακοίνωσαν οι IDF.

Στην Ουάσινγκτον, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να δουν έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Δεν πρόκειται να υπεισέλθω σε υποθέσεις και να κάνω εικασίες για το τι μπορεί να συμβεί, μόνο να πω ότι κανείς δεν θέλει να δει έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο», απάντησε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού εκδίδεται εν μέσω της επίσκεψης στην περιοχή του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Άμος Χόχσταϊν, με σκοπό να μειωθεί η ένταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι σχεδόν καθημερινές συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ μετά την 7η Οκτωβρίου έχουν γίνει σφοδρότερες εδώ και μια εβδομάδα.

«Είμαστε πολύ κοντά στη στιγμή που θα αποφασίσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες του παιχνιδιού κατά της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου. Σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, η Χεζμπολάχ θα πληγεί σκληρά», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

