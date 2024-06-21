Ουκρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν τέσσερα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, καθώς και σταθμούς ραντάρ και άλλους στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, στο πλαίσιο μιας μείζονος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει δραματικά φέτος τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να επιτίθεται σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τις οποίες θεωρεί θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους, καθώς τροφοδοτούν τα ρωσικά στρατεύματα κατά την εισβολή τους στην Ουκρανία εδώ και σχεδόν 28 μήνες.

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν στα διυλιστηρία πετρελαίου στο Αφίπσκι, το Ίλσκι, το Κρασνοντάρ και το Αστραχάν», ανέφεραν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με δήλωσή τους στην εφαρμογή Telegram.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα πως κατέρριψαν σήμερα 70 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και την κατεχόμενη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ και άλλο ένα πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Πηγή στις υπηρεσίες πληροφοριών στο Κίεβο δήλωσε στο Ρόιτερς ότι τα διυλιστήρια στο Αφίπσκι, το Ίλσκι και το Κρασνοντάρ παράγουν καύσιμα για το ρωσικό Στόλο της Μαύρης Θάλασσας και ότι η επιχείρηση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που τα στοχοθέτησε, πραγματοποιήθηκε από κοινού με την υπηρεσία ασφαλείας SBU.

«Η ζημιά σ' αυτά τα διυλιστήρια θα περιπλέξει σημαντικά την επιμελητεία της τροφοδοσίας σε καύσιμα, καθιστώντας την πιο δαπανηρή και χρονοβόρα, καθώς θα πρέπει να γίνεται από άλλα διυλιστήρια», δήλωσε η πηγή.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν επίσης ότι στοχοθέτησαν σταθμούς ραντάρ και κέντρα ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών στην περριφέρεια Μπριάνσκ και στην κατεχόμενη Κριμαία. Στη δήλωση δεν προσδιορίζεται τι ακριβώς είναι αυτά τα κέντρα.

Αποθήκες και εγκαταστάσεις εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ επλήγησαν επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι επιβεβαιώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις αυτές.

Η πηγή δήλωσε ότι η επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους είχε στόχο κέντρο εκπαίδευσης στην πόλη Γέισκ της περιφέρειας του Κρασνοντάρ που χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για να εξαπολύει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, στη δήλωσή τους, ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πραγματοποιήθηκαν εναντίον χώρων αποθήκευσης καυσίμων στις ρωσικές περιφέρειες Τάμποφ και Αντιγκέγια.

Οι σημερινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιήθηκαν αφού η Ρωσία πραγματοποίησε τις τελευταίες σε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης.

