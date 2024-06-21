Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η λιβανική Χεζμπολά συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την περαιτέρω ρητορική κλιμάκωση των δυο πρωταγωνιστών, εντείνοντας την ανησυχία πως θα ξεσπάσει πόλεμος μεγάλης κλίμακας.

Ενώ στο λεγόμενο νότιο μέτωπο του Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην ισραηλινή επικράτεια, συνεχιζόταν τις πρώτες πρωινές ώρες με ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορα σημεία του πολιορκημένου κι ερειπωμένου θυλάκου.

Αυτός ο πόλεμος πυροδότησε την έξαρση της βίας στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, όπου οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, συμμάχου της Χαμάς, κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Χθες Πέμπτη, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις, αναφέροντας ιδίως πως εξαπέλυσε «δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα και οβίδες» προς την κατεύθυνση στρατοπέδου στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για ισραηλινό βομβαρδισμό που σκότωσε στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονά της στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως «εξάλειψε» αξιωματικό του κινήματος και ότι έπληξε «εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος» της Χεζμπολά, παράταξης που εξοπλίζει και χρηματοδοτεί το Ιράν, ορκισμένου εχθρού του εβραϊκού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε επίσης ότι αναχαίτισε «εναέριο στόχο». Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως έγιναν ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον λιβανικό Νότο.

Στην Ουάσιγκτον, ο ισραηλινός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τσάχι Χανέγκμπι και ο ισραηλινός υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν, την ώρα που οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις του προέδρου Τζο Μπάιντεν και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωρίζουν εκ νέου εντάσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια του Ισραήλ», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον εκπρόσωπό του, τον Μάθιου Μίλερ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ταυτόχρονα «τη σημασία που έχει να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στον Λίβανο» και να υπάρξει «διπλωματική λύση» που «θα επιτρέψει στις ισραηλινές και λιβανικές οικογένειες», τους χιλιάδες ανθρώπους που εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ανταλλαγών πυρών, «να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Σε εμπρηστική ομιλία του προχθές Τετάρτη, ο ηγέτης της Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, διεμήνυσε πως «καμιά τοποθεσία» στο Ισραήλ δεν θα γλιτώσει από τους πυραύλους και τα drones του κινήματός του σε περίπτωση που ο ισραηλινός στρατός επιτεθεί στην λιβανική επικράτεια.

Την Τρίτη, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «τα επιχειρησιακά σχέδια» για να διεξαχθούν επιχειρήσεις στον Λίβανο «εγκρίθηκαν», ενώ ο επικεφαλής της διπλωματίας του εβραϊκού κράτους Ισραέλ Κατς διεμήνυσε πως σε περίπτωση «ολοκληρωτικού πολέμου», η Χεζμπολά «θα καταστραφεί».

«Νέα όπλα»

Ο κ. Νασράλα απείλησε επίσης την Κύπρο, τονίζοντας πως έχει «πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες (...) το Ισραήλ λέει πως θα χρησιμοποιήσει αεροδρόμια και βάσεις στην Κύπρο, αν η Χεζμπολά επιτεθεί στα αεροδρόμιά του».

Το «άνοιγμα των κυπριακών αεροδρομίων και βάσεων στον ισραηλινό εχθρό για να στοχοποιήσει τον Λίβανο θα σήμαινε ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι εμπλεκόμενο μέρος στον πόλεμο», διεμήνυσε ο Χασάν Νασράλα. Η Κύπρος, το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται πιο κοντά στα παράλια της Μέσης Ανατολής –απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και 200 χιλιόμετρα από τον Λίβανο– διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δυο χώρες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι ανυπόστατες, αντέτεινε η κυβέρνηση της Κύπρου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές συρράξεις», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, είναι «μέρος της λύσης, όχι του προβλήματος».

Οι απειλές της Χεζμπολά, κινήματος με τεράστια επιρροή στον Λίβανο, εντείνουν το κλίμα ανησυχίας.

«Δεν ξέρω αν η ιστορία αυτή θα καταλήξει σε πόλεμο ή συμφωνία. Θα προτιμούσα συμφωνία», δηλώνει ο Σιμόν Καμαρί από την Κιριάτ Σιμόνα (βόρειο Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν θέλει πόλεμο, κανένας δεν θέλει πόλεμο. Είμαστε κουρασμένοι, έχουμε την οικονομική κρίση και πλέον πόλεμο (...) Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», δηλώνει η Σοφινάρ, κάτοικος Βηρυτού.

Σε περίπτωση πολέμου, το Ισραήλ θα υποστεί πλήγματα «από την ξηρά, από τη θάλασσα κι από τον αέρα», διεμήνυσε ο ηγέτης της Χεζμπολά, παράταξης που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, συμπληρώνοντας πως το κίνημά του παρέλαβε «νέα όπλα», ενώ διαθέτει πάνω από 100.000 ετοιμοπόλεμους άνδρες.

«Είναι κρίσιμο όλα τα μέρη να παύσουν πυρ», τόνισε από την πλευρά της η ειδική συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο Τζανίν Χένις-Πλάσχερτ.

Εντάσεις των κυβερνήσεων Μπάιντεν-Νετανιάχου

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, όπου έχασαν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Ταυτόχρονα απήχθησαν 251 άνθρωποι, από τους οποίους 116 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 θεωρείται πως είναι νεκροί, κατά τον στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακο από το 2007, κι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή ως τώρα σε τουλάχιστον 37.431 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Στη Ράφα (νότια), οι μάχες συνεχίζονται ανάμεσα σε μονάδες του ισραηλινού στρατού και παλαιστίνιους μαχητές, όπως και οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Έγιναν επίσης πλήγματα σε κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι, ανάμεσά τους γιατρός, ενώ την ίδια ώρα, τομείς στο βόρειο τμήμα της περιοχής απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Γάζα προτού οι όμηροι να έχουν επιστρέψει και προτού να έχουμε εξαλείψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς», είπε για ακόμη μια φορά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ για άλλο ένα βράδυ Ισραηλινοί διαδήλωσαν στην Ιερουσαλήμ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πώς διεξάγεται ο πόλεμος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας πως το Ισραήλ διεξάγει «υπαρξιακό πόλεμο», ο κ. Νετανιάχου πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του χρειάζονται κι άλλα όπλα και πυρομαχικά από τις ΗΠΑ, τον κυριότερο σύμμαχο του Ισραήλ, και στηλιτεύοντας τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι χαρακτήρισε «απογοητευτικά» και «προσβλητικά» τα σχόλια αυτά του ισραηλινού πρωθυπουργού. «Καμιά άλλη χώρα δεν κάνει περισσότερα για να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της απειλής της Χαμάς», διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.