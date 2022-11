Ιράν: Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε σταθμό του μετρό της Τεχεράνης και ξυλοκόπησαν γυναίκες - Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκούμεντο δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν να ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων που περίμεναν να επιβιβαστούν στο μετρό στην Τεχεράνη προκαλώντας πανικό και παράλληλα ξυλοκόπησαν γυναίκες που δεν φορούσαν υποχρεωτικά χιτζάπ.

Τα νέα περιστατικά αστυνομικής καταστολής έρχονται τρεις μήνες μετά το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί η οποία προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα κατά του αυταρχικού καθεστώτος.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τους επιβάτες να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους του σταθμού, με πολλούς να πέφτουν και να ποδοπατούνται, αφού η αστυνομία άνοιξε πυρ προς την κατάμεστη πλατφόρμα στην οποία πολίτες περίμεναν να επιβιβαστούν στο μετρό.

Παράλληλα, βίντεο που αναρτήθηκαν δείχνουν αστυνομικούς να κατεβαίνουν μέσα από βαγόνια και να χτυπούν γυναίκες με ρόπαλα.

“Death to the dictator”: holding hands and creating a human chain people chant in Tehran, Nov15. #زن_زندگی_آزادی #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/J6FBDl3zLP