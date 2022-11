Έκρηξη σε συγκρότημα κατοικιών στο Μέριλαντ – Τουλάχιστον 12 τραυματίες - Βίντεο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε συγκρότημα κατοικιών στο Γκέιθερσμπεργκ του Μέριλαντ.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην κομητεία Μοντγκόμερι δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδος) και όταν τα πρώτα οχήματα έσπευσαν στο σημείο είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον απεγκλωβισμό ενοίκων.

Τμήμα του συγκροτήματος κατοικιών κατέρρευσε λόγω της ισχυρής έκρηξης, τα αίτια της οποίας παραμένουν αδιευκρίνιστα.

#Gaithersburg #Maryland

Bystander video shows the arrival conditions @mcfrs encountered at Quince Orchard apartments after an explosion with fire injured roughly a dozen residents. pic.twitter.com/n5GUvKHh8l