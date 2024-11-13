Αναβάλλει την επίθεση αντιποίνων κατά του Ισραήλ το Ιράν, σύμφωνα με το αραβικό Sky News, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλείται ιρανικές πηγές, «η απάντηση του Ιράν, True Promise 3, κατά του Ισραήλ αναβάλλεται μέχρι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Σημειώνεται ότι ο Ιρανός ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είχε προηγουμένως δεσμευτεί για «σκληρή απάντηση» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ «για όσα κάνουν εναντίον του Ιράν και του άξονα αντίστασης».

Επιπροσθέτως και ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί, είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα απαντήσει στη «νέα κακή πράξη» που πραγματοποίησε το Ισραήλ , αναφερόμενος στην αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν στις 26 Οκτωβρίου.

Ο Ναϊνί είχε διαμηνύσει ότι «η απάντηση στην πρόσφατη σιωνιστική επίθεση κατά του Ιράν θα είναι αναπόφευκτη, αποφασιστική» εξηγώντας παράλληλα ότι «η απάντηση του Ιράν στην τρίτη επίθεση θα είναι ένα αμυντικό μέτρο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.