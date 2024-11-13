Η Τουρκία προσκλήθηκε να γίνει εταίρος της ομάδας BRICS, παρά τις προσδοκίες της να γίνει πλήρες μέλος. «Προσέφεραν καθεστώς χώρας - εταίρου στην Τουρκία», δήλωσε την Τετάρτη στο TVNet ο Ομέρ Μπολάτ, υπουργός Εμπορίου της χώρας. «Πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο στη διαδικασία των BRICS», σημείωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε να γίνει μέλος των BRICS νωρίτερα φέτος για να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή της και να σφυρηλατήσει νέους δεσμούς πέρα από τους παραδοσιακούς δυτικούς συμμάχους της, καθώς ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του εν μέσω μιας γεωπολιτικής μετατόπισης που έχει αυξήσει την επιρροή των αναπτυσσόμενων χωρών.

«Το μπλοκ, το οποίο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, έχει αναδειχθεί σε κέντρο αντίστασης ενάντια στην επιθυμία της Δύσης να κυβερνήσει τον κόσμο με ηγεμονικό τρόπο», δήλωσε ο Μπολάτ, ο οποίος συνόδευσε τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής των BRICS που διοργάνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στο Καζάν τον περασμένο μήνα.

Οι BRICS - που βγάινει από τα αρχικά των χωρών Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική - προσέθεσαν στις τάξεις τους το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο στις αρχές του τρέχοντος έτους. Κανένα από τα νέα μέλη δεν χρειάστηκε διαδικασία μετάβασης προς την πλήρη ένταξη.

Ο Μπολάτ διέψευσε τις εικασίες ότι η Ινδία έχει αντιρρήσεις για την ένταξη της Τουρκίας λόγω των στενών δεσμών με το Πακιστάν, λέγοντας ότι οι BRICS προσέφεραν σε αρκετές άλλες χώρες το καθεστώς χώρας εταίρου, ενώ η τελική απόφαση για την ένταξη θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.