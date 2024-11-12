Νέα μήνυμα προς τον ιρανικό λαό απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι μια τρίτη ιρανική επίθεση στο Ισραήλ «απλώς θα ακρωτηρίαζε την οικονομία του Ιράν».

«Θα σας έκλεβαν πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια δολάρια», αναφέρει στο αγγλόφωνο μήνυμά του ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Οκτωβρίου στο Ισραήλ στοίχισε στην Τεχεράνη 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Πριν από μερικές εβδομάδες, μίλησα απευθείας με τον λαό του Ιράν. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια στο ίδιο το Ιράν είδαν αυτό το βίντεο. Και αφού το είδαν, πολλοί Ιρανοί προσέγγισαν το Ισραήλ. Έτσι σήμερα, θέλω για άλλη μια φορά στον λαό του Ιράν» λέει ο Νετανιάχου.

«Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, το καθεστώς Χαμενεΐ εκτόξευσε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους στη χώρα μου, το Ισραήλ. Αναρωτιέμαι: Σας είπε πόσο κόστισε αυτή η επίθεση; Λοιπόν, δεν υποθέτω. Είναι 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι πόσα από τα πολύτιμα χρήματά σας σπατάλησαν σε μάταιες επιθέσεις».

«Οι πύραυλοι προκάλεσαν μικρή ζημιά στο Ισραήλ, αλλά τι ζημιά έκαναν σε εσάς; Αυτό το ποσό θα μπορούσε να έχει προσθέσει δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό σας. Θα μπορούσε να έχει προσθέσει δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση» τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Αντίθετα, ο Χαμενεΐ αποκάλυψε τη βιαιότητα του καθεστώτος και έστρεψε τον κόσμο εναντίον της χώρας σας. Σας έκλεψε χρήματα που θα έπρεπε να ήταν δικά σας. Θέλω να φανταστείτε – απλώς φανταστείτε – πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετική η ζωή σας αν το Ιράν ήταν ελεύθερο. Θα μπορούσατε να πείτε τη γνώμη σας χωρίς φόβο. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα αστείο χωρίς να αναρωτιέστε αν θα σας πήγαιναν στη φυλακή Έβιν».

«Φανταστείτε πώς θα ήταν οι ζωές των παιδιών σας αν επενδύονταν δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτά αντί να σπαταληθούν σε πολέμους που δεν μπορούν να κερδηθούν. Θα λάμβαναν εκπαίδευση παγκόσμιας κλάσης. Θα φτιάχνατε όμορφους δρόμους. Προηγμένα νοσοκομεία. Καθαρό νερό. Ξέρετε, το Ισραήλ διαθέτει το πιο προηγμένο σύστημα αφαλάτωσης στον κόσμο και θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση της υποδομής νερού του Ιράν που καταρρέει. Αυτά και τόσα άλλα πράγματα είναι τα πράγματα που θα μπορούσατε να έχετε».

«Αλλά αυτό είναι που το καθεστώς του Χαμενεΐ σας αρνείται κάθε μέρα. Έχουν εμμονή να καταστρέψουν το Ισραήλ, παρά να χτίσουν το Ιράν. Τι ντροπή» πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

«Μια άλλη επίθεση στο Ισραήλ απλώς θα ακρωτηρίαζε την οικονομία του Ιράν. Θα σας έκλεβαν πολλά περισσότερα δισεκατομμύρια δολάρια. Ξέρω ότι δεν θέλετε αυτόν τον πόλεμο. Δεν θέλω ούτε εγώ αυτόν τον πόλεμο. Ο λαός του Ισραήλ δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο. Υπάρχει μια δύναμη που θέτει την οικογένειά σας σε σοβαρό κίνδυνο: οι τύραννοι της Τεχεράνης. Αυτό είναι».

«Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Κάθε μέρα, αυτό το καθεστώς αποδυναμώνεται. Κάθε μέρα το Ισραήλ δυναμώνει. Ο κόσμος έχει δει μόνο ένα κλάσμα της δύναμής μας».

«Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα που φοβάται περισσότερο το καθεστώς του Χαμενεΐ από το Ισραήλ. Ξέρετε τι είναι; Είστε εσείς – ο λαός του Ιράν. Γι' αυτό ξοδεύουν τόσο χρόνο και χρήμα προσπαθώντας να συντρίψουν τις ελπίδες σας και να περιορίσουν τα όνειρά σας».

«Λοιπόν, σας λέω αυτό: μην αφήσετε τα όνειρά σας να πεθάνουν. Ακούω τους ψιθύρους: Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία.

Zan, Zendegi, Azadi.

Μη χάνετε την ελπίδα. Και να ξέρετε ότι το Ισραήλ και άλλοι στον ελεύθερο κόσμο στέκονται μαζί σας».

«Το καθεστώς θέλει να καταστρέψει το μέλλον σας καθώς επιδιώκει να καταστρέψει το κράτος μας. Λοιπόν, δεν θα το αφήσουμε να συμβεί. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μια μέρα σε ένα ελεύθερο Ιράν, Ισραηλινοί και Ιρανοί θα οικοδομήσουν μαζί ένα μέλλον ευημερίας και ειρήνης».

«Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στο Ισραήλ. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει το Ιράν. Μαζί, ας κάνουμε πραγματικότητα αυτό το όμορφο όνειρο».



