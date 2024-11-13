Νέες κατακλυσμιαίες βροχές έπληξαν σήμερα το νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ισπανίας, αναβιώνοντας τους φόβους των πλημμυροπαθών, δύο εβδομάδες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια.

Η «κρύα σταγόνα»

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) εξέπεμψε σήμα κόκκινού συναγερμού για τις περιοχές της Μάλαγα και της Γρανάδα (Ανδαλουσία), καθώς και της Ταρραγόνα (Καταλωνία) για την νέα αυτή «κρύα σταγόνα», μεμονωμένο χαμηλό βαρομετρικό σε μεγάλο ύψος, φαινόμενο αρκετά συχνό το φθινόπωρο στις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας.

Στις ζώνες αυτές, 120-180 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο είναι πιθανόν να συγκεντρωθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την Aemet. Οι βροχοπτώσεις θα συνεχισθούν μέχρι αύριο.

Πλημμύρισαν δρόμοι, νοσοκομείο - Χείμαρροι παρασέρνουν τα πάντα

Στη Μάλαγα, δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ενώ πριν από λίγη ώρα διεκόπη η σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Μάλαγα και Μαδρίτης. Μάλιστα, τα νερά έχουν εισχωρήσει και στο νοσοκομείο Clínico όπως μεταδίδει η ισπανική El Pais και φαίνεται στις εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν από λίγη ώρα διεκόπη η σιδηροδρομική συγκοινωνία μεταξύ Μάλαγα και Μαδρίτης και εκκενώθηκε ήδη ένας σιδηροδρομικός σταθμός στη Μάλαγα, σύμφωνα με την El Pais.

Massive floods on the street due to heavy rain in Benicarló of Castelló province, Spain 🇪🇸 (12.11.2024) pic.twitter.com/3xqNSWNC32 — Disaster News (@Top_Disaster) November 13, 2024

Ισχυρές βροχοπτώσεις, λιγότερο σφοδρές, αναμένονται επίσης στην περιοχή της Βαλένθια μετά τις πλημμύρες της 29ης Οκτωβρίου, αναβιώνοντας τον φόβο νέων πλημμυρών.

«Εχουμε χάσει τα αυτοκίνητά μας, έχουμε χάσει μεγάλο μέρος των σπιτιών μας, δεν έχουμε πλέον δουλειά. Αρα, δεν έχουμε τίποτε άλλο να χάσουμε», δήλωσε κάτοικος της κωμόπολης Πικάνια, στα περίχωρα της Βαλένθια.

Νέες πλημμύρες έπληξαν την γειτονική Παϊπόρτα, επίκεντρο της τραγωδίας της 29ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Las Provincias, και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει σάκους με άμμο μπριοστά στις πόρτες των σπιτιών τους.

Για προληπτικούς λόγους, οι δημοτικές Αρχές της περιοχής ζήτησαν από τους χιλιάδες εθελοντές που βοηθούν κάθε μέρα τους κατοίκους να καθαρίσουν τους δρόμους να μην πλησιάσουν σήμερα στις πλημμυροπαθείς περιοχές.

Οι Αρχές έχουν στείλει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών όπου έχει σημάνει κόκκινος συναγερμός. «Να είστε προσεκτικοί. Αποφύγετε τις μετακινήσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες».

