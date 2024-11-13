Η Tesla και οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ ελπίζουν σε «εκτόξευση» λόγω Τραμπ - Καλή τύχη

Του Liam Denning

Το Ντιτρόιτ ψήφισε συντριπτικά υπέρ της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, αλλά οι επενδυτές υποστήριξαν τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι μετοχές των General Motors και Ford Motor σημείωσαν άλμα στον απόηχο της εκλογικής νίκης του Τραμπ, με την GM να φτάνει σε νέο υψηλό για το έτος και τη Ford να σημειώνει άνοδο σχεδόν 6% την περασμένη Τετάρτη, υπερδιπλάσια της ανόδου του δείκτη S&P 500. Στο μεταξύ, στο Όστιν, η Tesla πρόσθεσε περισσότερα από 100 δισ. δολάρια στην ήδη τεράστια χρηματιστηριακή της αξία.

Τα κέρδη αυτά προκαλούν ερωτηματικά, αν και για πολύ διαφορετικούς λόγους όσον αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων του Ίλον Μασκ.

Η θετική εικόνα για μια προεδρία του Τραμπ για τους φορείς του Ντιτρόιτ περιστρέφεται κυρίως γύρω από τη χαλάρωση των προτύπων για τις εκπομπές των καυσαερίων και την αυστηροποίηση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV). Το συμπέρασμα, σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, είναι ότι αυτές οι εταιρείες θα μπορούν να πουλάνε περισσότερα εξαιρετικά κερδοφόρα φορτηγά και SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης και δεν θα χρειάζεται να πουλάνε έναν αυξανόμενο αριθμό ζημιογόνων EV. Ακόμη, ο Τραμπ θα διατηρήσει ή θα αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ίσως αυξήσει και τους δασμούς ευρύτερα, πλήττοντας άλλες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες (οι μετοχές των Mercedes – Benz Group AG και Bayerische Motoren Werke AG υποχώρησαν μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ). Επιπλέον, ο συντελεστής φορολογίας των εταιρειών θα μειωθεί και η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη θα ενισχύσει τις αδύναμες πωλήσεις αυτοκινήτων. Ζήτω!

Όπως συμβαίνει με πολλά που περιβάλλουν τον Τραμπ, τα πράγματα μπορεί να αποδειχθούν λίγο πιο περίπλοκα.

Ας υποθέσουμε ότι ο Τραμπ αυστηροποιεί ή – με τη βοήθεια ενός ελεγχόμενου από τους Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσου – καταργεί εντελώς την έκπτωση φόρου για τους καταναλωτές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μαζί με τις πιστώσεις για την κατασκευή καθαρών τεχνολογιών που θεσπίστηκαν με τον νόμο του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τη μείωση του πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ενισχύσει τις απώλειες του Ντιτρόιτ στα EV.

Αναλογιστείτε τους κλάδους EV των Ford και GM ως startups, παρόμοια με την Tesla στην πρώτη της δεκαετία ως εισηγμένη εταιρεία. Οι ζημίες τους οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι κεφαλαιοποιούν το κόστος των επενδύσεων σε εργοστάσια και μηχανήματα σε πολύ λίγα πωληθέντα οχήματα. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στο σύνολό τους έχουν επενδύσει 199 δισ. δολάρια στα EV στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Η GM καυχήθηκε στην πρόσφατη ημέρα αναλυτών της ότι οι απώλειες του τομέα EV έχουν κορυφωθεί φέτος και ότι ο τομέας θα προσφέρει 2 έως 4 δισ. δολάρια στα λειτουργικά κέρδη του επόμενου έτους, με τα μισά από αυτά να οφείλονται στην επέκταση. Με άλλα λόγια, αυτό που χρειάζεται είναι να πωληθούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βέβαια, αν σταματήσουν οι επενδύσεις στα EV τον Ιανουάριο, τότε σε κάποιο σημείο, η αντίσταση στις αποδόσεις θα αμβλυνθεί.

Η χαλάρωση των στόχων για τις εκπομπές καυσαερίων θα πρόσφερε φυσικά περισσότερα περιθώρια για το βασικό προϊόν του Ντιτρόιτ, τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Όμως οι στόχοι που έθεσε η κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν εκ των υστέρων σχεδιασμένοι έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στο Ντιτρόιτ (και στους Εργαζόμενους της United Auto Workers) να προσαρμοστούν σε ένα πιο ηλεκτροκίνητο μέλλον. Το σταδιακό όφελος από τη χαλάρωση αυτών των στόχων, επομένως, είναι επίσης back-end loaded. (σ.σ. Ο όρος “back-end load” αναφέρεται σε ένα είδος χρέωσης ή προμήθειας που επιβάλλεται στους επενδυτές κατά την πώληση ή την αποχώρηση από ένα επενδυτικό προϊόν, όπως ένα αμοιβαίο κεφάλαιο. Συνήθως, αυτή η προμήθεια μειώνεται ή εξαλείφεται με την πάροδο του χρόνου, αν ο επενδυτής διατηρεί τη θέση του για αρκετά χρόνια).

Σε ένα άλλο μέτωπο, ενώ ο Τραμπ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσπαθήσει εκ νέου να ακυρώσει την εξαίρεση της Καλιφόρνιας που επιτρέπει στην πολιτεία να θέτει τα δικά της, πιο περιοριστικά, πρότυπα για την εκπομπή καυσαερίων, αυτό πιθανότατα θα είναι μια υπόθεση που θα έχει διάρκεια, που θα θολώσει την εικόνα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες αντί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Οι δασμοί, ομοίως, έχουν δύο πτυχές. Οι δασμοί ευρείας κλίμακας που προωθεί ο Τραμπ θα ενισχύσουν τον πληθωρισμό σε μια αγορά οχημάτων που το μέσο μηνιαίο κόστος ιδιοκτησίας και λειτουργίας έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια. Τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της AutoZone δήλωσε ευθέως ότι «αν έχουμε δασμούς, θα μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη πίσω στον καταναλωτή», και η εταιρεία του δεν θα είναι η μοναδική που θα το πράξει αυτό. Επιπλέον, με τη μερίδα του λέοντος του μηνιαίου κόστους των οδηγών να αντικατοπτρίζει τις πληρωμές της μίσθωσης ή του δανείου, οποιαδήποτε ανοδική πίεση για την κάλυψη των υψηλότερων τιμών θα επιδεινώσει το πρόβλημα. Περιττό να πούμε ότι, αν ο Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του για μεγάλους δασμούς στις εισαγωγές οχημάτων από το Μεξικό, αυτό θα πλήξει τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες που παράγουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο μονάδες ετησίως νότια των συνόρων.

Αυτή τη στιγμή, το Ντιτρόιτ έχει υποχωρήσει στην εξάρτηση από την ιδιότυπη, για τα διεθνή δεδομένα, προτίμηση των Αμερικανών στα βαριά, ακριβά μοντέλα. Η περαιτέρω ενθάρρυνση αυτού του γεγονότος και η αποθάρρυνση σχετικά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα ενισχύσει την αποσύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο, την ώρα που η Κίνα σημειώνει μεγάλη πρόοδο ως προς τα φθηνότερα οχήματα, ιδίως ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μια επιπλέον επιπλοκή είναι το ποιος θα εξασφαλίσει την εξουσία το 2028 ή το 2032. Το Ντιτρόιτ δεν μπορεί να αντέξει άλλη μια δεκαετία στροφών της πολιτικής όσον αφορά τον κλάδο.

Η Tesla έχει ανοσία ή αδιαφορεί για ορισμένες από αυτές τις επιπλοκές, καθώς δεν έχει εργοστάσια στο Μεξικό και δεν την αφορούν τα «παιχνίδια» γύρω από τις εκπομπές ρύπων. Φυσικά θα πληγεί από των απώλεια κινήτρων στα EV, καθώς θα ενισχυθεί η επιβράδυνση των πωλήσεων από τις αρχές του 2023. Γιατί τότε όμως σημειώνει άλμα η μετοχή της εταιρείας; Αυτό συμβαίνει επειδή η αξία της Tesla έχει αποκτήσει μεγάλη συνάρτηση πλέον με τις δυνητικές πωλήσεις των ρομποταξί. Η στενή σχέση μεταξύ Μασκ και Τραμπ, με έναν πιθανό ρόλο στον Λευκό Οίκο να βρίσκεται στον ορίζοντα, δείχνει την προοπτική χαλαρότερης αντιμετώπισης από τις ρυθμιστικές αρχές για το τεράστιο πείραμα της εταιρείας σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους. Δικαιολογεί αυτή η ατμόσφαιρα τα επιπλέον περίπου 100 δις. δολάρια πάνω από τα ήδη 800 δις. δολάρια της κεφαλαιοποίησης της Tesla; Φαίνεται υπερβολικό, αλλά, από την άλλη πλευρά, αν είστε ήδη ενθουσιασμένοι με την ιδέα της κυριαρχίας της Tesla, ίσως και να μην υπερβολικό αυτό το σκεπτικό.

Σε μικρότερο βαθμό, μπορεί να υπάρχει κάποιο παρόμοιο σκεπτικό σε σχέση με τις GM και Ford. Η ρητορική περί φορολογικών περικοπών και ενός φιλικού προς τους κινητήρες Λευκού Οίκου προκαλεί ερωτήματα. Υπάρχει η πιθανότητα ο Τραμπ να μην κάνει πράξη όλα όσα λέει. Η αλαζονεία και οι αντιφάσεις του σημαίνουν ότι δεν πρόκειται για ένα εντελώς τρελό στοίχημα, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα στοίχημα.

Ο Liam Denning είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion και καλύπτει θέματα ενέργειας. Πρώην τραπεζίτης, επιμελήθηκε τη στήλη Heard on the Street της Wall Street Journal και έγραφε τη στήλη Lex των Financial Times.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.