Ιράν: Θα επιδιώξει να διασφαλίσει το «συμφέρον του» σε ενδεχόμενες συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ

Το Ιράν θα επιδιώξει οτιδήποτε διασφαλίζει το συμφέρον του, δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, απαντώντας σε ερώτηση αν μπορούν να διεξαχθούν απευθείας συνομιλίες με τη διοίκηση Τραμπ.

"Οτιδήποτε διασφαλίζει το συμφέρον και τις αξίες της επανάστασης θα επιδιωχθεί από την κυβέρνηση", είπε ο Μοχατζερανί σε δημοσιογράφο, σύμφωνα με το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως μεταδίδει το Reuters.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ ή η ομάδα του σχεδιάζουν οποιεσδήποτε τέτοιες συνομιλίες καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απέσυρε μονομερώς το 2018, κατά την πρώτη του θητεία, τις ΗΠΑ από τη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Ιράν με διεθνείς δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμά του το 2015, και επανέφερε τις κυρώσεις που έπληξαν σοβαρά την ιρανική οικονομία.

"Η εκστρατεία του Τραμπ για άσκηση μέγιστης πίεσης απέτυχε, ακόμη κι αν ορισμένοι άνθρωποι έχουν επιβαρυνθεί από αυτήν. Αυτό που είναι σημαντικό θα είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια, όμως συνιστούμε στον Τραμπ να λάβει υπόψη την αποτυχία των περασμένων πολιτικών του", πρόσθεσε ο Μοχατζερανί.

Έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη για την αναβίωση της συμφωνίας είχαν ξεκινήσει υπό τη διοίκηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, αλλά βάλτωσαν. Το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί επίσημα μέρος της συμφωνίας αλλά έχει υποχωρήσει από τις δεσμεύσεις να την τηρήσει λόγω της επαναφοράς από τις ΗΠΑ των κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

