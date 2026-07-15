Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι νωρίς την Τετάρτη ξεκίνησε την όγδοη φάση της Επιχείρησης «Saeqeh» (Κεραυνός), πραγματοποιώντας ένα νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών θέσεων των ΗΠΑ στην περιοχή.



Σύμφωνα με το γραφείο δημοσίων σχέσεων του ιρανικού στρατού, drones-καμικάζι έπληξαν για δεύτερη φορά καταφύγια μαχητικών αεροσκαφών F/A-18 και μεγάλα υπόστεγα εξοπλισμού στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, ως απάντηση στις επανειλημμένες αμερικανικές επιθέσεις σε παρακτίες πόλεις του νότιου Ιράν.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην υπεράσπιση της ασφάλειας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας».



«Παρότι το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε απειλή» τονίζεται.

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Πηγή: skai.gr

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