Καταγγελίες για «αεροδυναμικά» σουτιέν προκαλούν σάλο στον Ποδηλατικό Γύρο Γυναικών Γαλλίας

Σάλος στη Γαλλία μετά τα ξέσπασμα μιας πρωτοφανούς διαμάχης στον Ποδηλατικό Γύρο Γυναικών (Tour de France Femmes) λόγω καταγγελιών για χρήση αθέμιτων μέσων εκ μέρους μερίδας αθλητριών που συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Η αναστάτωση προκλήθηκε όταν κάποιες ομάδες του World Tour κατηγόρησαν αθλήτριες ότι αυξάνουν τεχνητά το μέγεθος του στηθόδεσμού τους χρησιμοποιώντας μια επιπλέον ενίσχυση, για να αποκτήσουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα στην ταχύτητα και στις ατομικές τους χρονομετρήσεις.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI), απαγορεύεται οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο εξοπλισμού ή ένδυσης που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία του αθλητή και μπορεί να προσφέρει αγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι πλέον, πριν από την ατομική χρονομέτρηση, οι αθλήτριες θα υποβάλλονται σε επιπλέον ελέγχους της αγωνιστικής τους ενδυμασίας, με ιδιαίτερη προσοχή σε αντικείμενα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αεροδυναμική τους απόδοση. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από γυναίκες κριτές σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικότητας των αθλητριών.

Τι λένε τα επιστημονικά δεδομένα

Η συζήτηση βασίζεται και σε επιστημονικά δεδομένα. Ο ειδικός στην αεροδυναμική Μπερτ Μπλόκεν υποστηρίζει ότι η τεχνητή διαμόρφωση του θώρακα μπορεί να λειτουργήσει ως «αεροδυναμικός εκτροπέας» (chest fairing), βελτιώνοντας τη ροή του αέρα γύρω από το σώμα. Μελέτες δείχνουν ότι μια τέτοια παρέμβαση μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση έως και κατά 3,6%, εξοικονομώντας περίπου 0,8 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο σε μια ατομική χρονομέτρηση. Και μπορεί το όφελος να φαίνεται μικρό, σε αγώνες υψηλού επιπέδου, όμως, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη νίκη ή την ήττα.

Το Tour de France Femmes μέσα σε λίγα μόλις χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του γυναικείου αθλητισμού, με τις διαφορές μεταξύ των κορυφαίων αθλητριών να κρίνονται πλέον στα δευτερόλεπτα.

Η απόφαση των διοργανωτών έχει προκαλέσει διαφορετικές αντιδράσεις στον χώρο της ποδηλασίας. Ορισμένοι αθλητές και παράγοντες θεωρούν ότι οι αυστηροί έλεγχοι είναι απαραίτητοι για τη διασφάλιση της ισονομίας και της αξιοπιστίας των αγώνων, συγκρίνοντας τη διαδικασία με τους ελέγχους αντιντόπινγκ. Άλλοι, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει να γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια των αθλητριών. Η πολύπειρη Ολλανδή ποδηλάτισσα Μαριάν Φος δήλωσε ότι δεν έχει αντίρρηση στους ελέγχους, αρκεί να πραγματοποιούνται με διακριτικότητα και επαγγελματισμό.

Έλεγχοι ανεξαρτήτως φύλου

Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι επικρίσεις ότι αντίστοιχοι έλεγχοι δεν εφαρμόστηκαν στον ανδρικό Γύρο Γαλλίας, παρότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιπτώσεις χρήσης παρόμοιων αεροδυναμικών βοηθημάτων και από άνδρες ποδηλάτες. Το γεγονός αυτό άνοιξε μια νέα συζήτηση γύρω από την ίση εφαρμογή των κανονισμών και την ανάγκη διενέργειας ενιαίων ελέγχων, ανεξάρτητα από το φύλο των αθλητών.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη συνεχή αναζήτηση τεχνολογικών και εξοπλιστικών πλεονεκτημάτων στον επαγγελματικό αθλητισμό. Καθώς οι διαφορές μεταξύ των κορυφαίων αθλητών κρίνονται πλέον στα δευτερόλεπτα ή ακόμη και στα εκατοστά του δευτερολέπτου, οι διεθνείς ομοσπονδίες καλούνται να εξισορροπήσουν την τεχνολογική εξέλιξη με τη διασφάλιση του «ευ αγωνίζεσθαι», εφαρμόζοντας σαφείς και δίκαιους κανόνες για όλους τους συμμετέχοντες.



Πηγή: skai.gr

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