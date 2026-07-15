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Πρόσωπο με πρόσωπο με την πυρκαγιά: Οι φλόγες «αγκαλιάζουν» τρένο στον Καναδά

Τρομακτικά πλάνα με τις φλόγες της δασικής πυρκαγιάς να «καταπίνουν» τις σιδηροδρομικές γραμμές και να περιβάλλουν την αμαξοστοιχία στο Βόρειο Οντάριο

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Βίντεο

Πρόσωπο με πρόσωπο με την πυρκαγιά... Μια αμαξοστοιχία περνά μέσα από τις φλόγες σε βίντεο με πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο Άρμστρονγκ στον Βόρειο Οντάριο του Καναδά. 


Η πυρκαγιά εξαπλωνόταν ραγδαία, και οι μηχανοδηγοί αντίκρισαν τη φωτιά λίγα μέτρα δίπλα τους, με το βίντεο να δείχνει τις φλόγες να περιβάλλουν την αμαξοστοιχία. 

Τα τρομακτικά πλάνα δείχνουν τις φλόγες της δασικής πυρκαγιάς να «καταπίνουν» τις σιδηροδρομικές γραμμές και να περιβάλλουν την αμαξοστοιχία. Οι μηχανοδηγοί πάντως δεν κινδύνεψαν.

Πολλές πυρκαγιές έχουν εξαπλωθεί σε απόσταση άνω των 32 χιλιομέτρων το τελευταίο 24ωρο, ενώ άλλες έχουν διασχίσει τα διεθνή σύνορα από τη Μινεσότα προς τον Καναδά. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Καναδάς Φωτιά Πυρκαγιά
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