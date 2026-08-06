Παγκάκης: «Αν σοβαρευτεί αμυντικά θα περάσει στη Σόφια» (vid)

Παγκάκης: “Αν σοβαρευτεί αμυντικά θα περάσει στην Σόφια” (vid)

Ο Παναθηναϊκος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948. Και πλέον θα τα δώσει όλα στην ρεβάνς στην Βουλγαρία, ώστε να πάρει την πρόκριση στα Playoffs του Conference League. Μετά το τέλος του αγώνα ο Νίκος Παγκάκης μίλησε για την ευρωπαικη ισοπαλία των ”πρασίνων”. Αλλά και τι χρειάζεται το ”τριφύλλι”, ώστε να πάρει την πρόκριση στην Βουλγαρία. Παγκάκης: “Αν σοβαρευτεί αμυντικά θα περάσει στην Σόφια” (vid)

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