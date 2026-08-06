Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία για το παγιδευμένο drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε, με τις γερμανικές αρχές να βλέπουν ρωσικό δάκτυλο πίσω από το σοβαρό περιστατικό.

Ενδεικτικές του κλίματος ήταν οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ο οποίος προειδοποίησε την Τετάρτη ότι ο εντοπισμός του drone που μετέφερε εκρηκτικά στο αεροδρόμιο σηματοδοτεί «ένα νέο επίπεδο κινδύνου» για τη χώρα.

Το drone, ένα τετρακόπτερο που ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο Antonov, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η γερμανική αστυνομία ανέπτυξε ένα ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών για να απενεργοποιήσει και να καταστρέψει τον εκρηκτικό μηχανισμό του drone. Ένα μεταγωγικό αεροπλάνο της DHL που είχε αναγκαστεί να ματαιώσει την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο, συγκρούστηκε στη συνέχεια με ένα άγνωστο αντικείμενο στον αέρα καθώς απομακρυνόταν από το αεροδρόμιο. Αργότερα προσγειώθηκε με ασφάλεια αλλού.

Exklusive Aufnahmen – Das ist die Drohne vom Flughafen Leipzig https://t.co/1gO23uWA30 pic.twitter.com/dwqSD940Lc — WELT (@welt) August 5, 2026

«Δεν είναι δουλειά ερασιτεχνών»

«Πώς είναι δυνατόν ένα drone που μεταφέρει βόμβες να μπορεί απλώς να πετάει στα αεροδρόμιά μας και εμείς να μην ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε; Ένα πράγμα είναι σαφές: η προστασία έρχεται πολύ αργά!» αναφέρει την Πέμπτη η γερμανική ταμπλόιντ εφημερίδα Bild.

Σε δημόσιες δηλώσεις του το βράδυ της Τετάρτης, ο Ντόμπριντ, δήλωσε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι έργο ερασιτεχνών και ότι οι ερευνητές το αντιμετωπίζουν ως μέρος ενός «επαγγελματικού σεναρίου υβριδικής απειλής».

Κάνοντας λόγο για «ξένες δυνάμεις που προφανώς θέλουν να συμβάλουν σε σημαντική αβεβαιότητα στη Γερμανία» ο Γερμανός υπουργός «φωτογράφισε» τη Μόσχα, πιθανότατα και το Πεκίνο.

Πάντως, οι Γερμανοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν ευθέως τη Ρωσία ως πιθανό ύποπτο στις δηλώσεις τους. Ωστόσο, το αεροδρόμιο αποτελεί κόμβο της στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ και της Γερμανίας, καθώς και βάση της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov Airlines στην Ευρώπη, κι αυτό στρέφει τις υποψίες προς τη Ρωσία, η οποία έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για την πραγματοποίηση σαμποτάζ στην Ευρώπη, ενώ πρόσφατα υπήρξε μπαράζ παραβιάσεων στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Εμπειρογνώμονες προειδοποίησαν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, εάν διαπιστωθεί ότι όντως το Κρεμλίνο διαδραμάτισε ρόλο.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ σχολίασε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό, το οποίο οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν».

Η Bild εικάζει ότι τα εκρηκτικά θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί από λίπασμα και βενζίνη, ενώ μια ομάδα από τα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα NDR και WDR, καθώς και την εφημερίδα Süddeutsche, ανέφερε ότι ο μηχανισμός περιείχε τετρανιτρική πενταερυθριτόλη (PETN) – βασικό συστατικό του Semtex που ανήκει στην ίδια χημική οικογένεια με τη νιτρογλυκερίνη.

Ο πρέσβης της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξιι Μακεΐεφ, κατηγόρησε τη Μόσχα. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε στον εμπορικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Welt TV. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Ο Κονσταντίν φον Νοτς, εκπρόσωπος του Πράσινου κόμματος της αντιπολίτευσης για την εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών, ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα με το μέγιστο δυνατό επείγον και υπαινίχθηκε επίσης πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Aufnahmen einer Drohne mit einem improvisierten Sprengsatz wurden auf dem Rollfeld des Flughafens Leipzig/Halle gefunden, nur wenige Meter von einer ukrainischen Antonow An-124 entfernt. pic.twitter.com/u6XfVThTzZ — Andy Schneider (@AndySch64494719) August 6, 2026

«Κρατική τρομοκρατία»

«Εάν διαπιστωθεί ότι ένα κράτος βρίσκεται πίσω από αυτή την ενέργεια, αυτό θα συνιστούσε όχι απλώς τρομοκρατία αλλά κρατική τρομοκρατία που στρέφεται κατά της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας και των πολιτών της», δήλωσε στο περιοδικό Der Spiegel.

Ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας πληροφοριών του γερμανικού κοινοβουλίου με το CDU, δήλωσε ότι το τελευταίο περιστατικό μοιάζει με «μια προσπάθεια στόχευσης μιας εταιρείας σημαντικής για την Ουκρανία». Εάν επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες, «(το περιστατικό) θα αντιπροσωπεύει ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης σε τέτοιου είδους επιθέσεις», σχολίασε στην εφημερίδα Rheinische Post.

Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος κρατικός προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι έχει ενορχηστρώσει εκστρατεία σαμποτάζ, κατασκοπείας και παραπληροφόρησης εναντίον της, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται.

Πέρυσι, ένας Κινέζος υπήκοος καταδικάστηκε για διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τα δρομολόγια πτήσεων και τις κινήσεις φορτίου στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε σε έναν άνδρα που κατασκόπευε για λογαριασμό του Πεκίνου σχολιάζει η εφημερίδα Irish Examiner.

Ξεχωριστά, η Die Zeit ανέφερε ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον του Στέφαν Τούμαν, επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας κατασκευής drones Donaustahl. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι γερμανικέα αρχές ενημερώθηκαν από μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών στα τέλη του περασμένου έτους και συνέλαβαν έναν Ουκρανό και μια Ρουμάνα την άνοιξη. Ο Τούμαν λέγεται ότι βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία.

Το 2024, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να απέτρεψαν μια ρωσική συνωμοσία για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας κατασκευής όπλων, της Rheinmetall, μια προφανής προσπάθεια αντιποίνων για τον ρόλο της εταιρείας στην παροχή μεγάλης ποσότητας οπλισμού στην Ουκρανία.

Το σχέδιο δολοφονίας του Άρμιν Πάπεργκερ, διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, φέρεται να ήταν ένα από τα πολλά σχέδια της ρωσικής κυβέρνησης για τη δολοφονία στελεχών της αμυντικής βιομηχανίας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας.

Drohnen-Bomben-Alarm am Flughafen Leipzig/Halle



Am Flughafen Leipzig-Halle wurde eine Drohne mit Sprengstoff und Zünder sichergestellt. Die Drohne wurde in der Nähe eines ukrainischen Transportflugzeuges entdeckt und kurz vor Mitternacht mit einem Röntgengerät untersucht. Zu… pic.twitter.com/7D6r5qSP0c — Hartwig (@Hartwig125393) August 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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