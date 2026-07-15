«Αθώα» η Apple για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο iCloud

Η Apple δεν θεωρήθηκε υπεύθυνη για τη φερόμενη κυκλοφορία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο iCloud, αφού δικαστής απέρριψε την Τρίτη αγωγή κατά του τεχνολογικού κολοσσού. Η ευθύνη θα πρέπει αντ' αυτού να βαρύνει τους νομοθέτες για την προστασία των παιδιών, δήλωσε η δικαστής.

Η προτεινόμενη συλλογική αγωγή (class action) κατατέθηκε από δύο άτομα με τα ονόματα «Amy» και «Jessica». Ισχυριζόταν ότι η εταιρεία απέτυχε να «σταματήσει ή να περιορίσει τη διάδοση» υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, γνωστού και ως CSAM.

Η Apple απέκρουσε τους ισχυρισμούς χρησιμοποιώντας το Άρθρο 230, έναν νόμο που ορίζει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για όσα δημοσιεύουν οι χρήστες τους. Η δικαστής τάχθηκε υπέρ αυτής της υπεράσπισης, σε μια νίκη για την εταιρεία και την ισχύ του Άρθρου 230.

Η δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Noël Wise, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, ανέφερε στην απόφασή της την Τρίτη ότι δεν υπάρχει υφιστάμενος νόμος που να απαιτεί από τις εταιρείες να εντοπίζουν προληπτικά και να αναφέρουν το CSAM. Δήλωσε ότι εναπόκειται στους νομοθέτες, και όχι στο δικαστήριο, «να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα που συμβάλλει στην εκμετάλλευση των παιδιών», παρά τα πιθανά ζητήματα ιδιωτικότητας που μπορεί να προκύψουν από έναν τέτοιο νόμο. Η υπόθεση απορρίφθηκε τελεσίδικα, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενάγοντες δεν μπορούν να καταθέσουν νέα αγωγή.

Οι ενάγοντες «εξετάζουν την απόφαση της δικαστού Wise και αξιολογούν τις επιλογές μας», δήλωσε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Hillary Nappi, δικηγόρος που εκπροσωπεί τους ενάγοντες.

«Αυτή η απόφαση απλώς εντείνει τον επείγοντα χαρακτήρα των εκκρεμών νομοθετικών προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τη ζημία που προκαλείται από τις σχεδιαστικές τους επιλογές», πρόσθεσε.

Η ασφάλεια των παιδιών και το Άρθρο 230

Η Apple έχει καταστήσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών σήμα κατατεθέν της επωνυμίας της, αλλά η κατασκευάστρια εταιρεία του iPhone αντιμετωπίζει επίσης εδώ και χρόνια επικρίσεις ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να εμποδίσει κακόβουλους παράγοντες να δραστηριοποιούνται στα συστήματά της.

Το 2021, η εταιρεία υπαναχώρησε από ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για τον εντοπισμό CSAM στο iCloud. Αν και ορισμένοι υποστηρικτές της ασφάλειας των παιδιών υποστήριξαν την προσπάθεια, οι επικριτές εξέφρασαν ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, επειδή ο εντοπισμός θα γινόταν απευθείας στις συσκευές των χρηστών.

Ο γενικός εισαγγελέας της Δυτικής Βιρτζίνια κατέθεσε επίσης αγωγή κατά της Apple αυτόν τον Φεβρουάριο, ισχυριζόμενος ότι επέτρεψε την αποθήκευση και διανομή CSAM στο iCloud. Αυτή η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκείνη την εποχή, εκπρόσωπος της Apple είχε δηλώσει ότι «η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των χρηστών μας, ειδικά των παιδιών, είναι κεντρικής σημασίας για ό,τι κάνουμε».

Η απόφαση αποτελεί σημαντική νίκη για έναν τεχνολογικό κολοσσό που χρησιμοποιεί το Άρθρο 230 σε ένα έτος που δοκίμασε τα όρια της ασπίδας προστασίας από την ευθύνη που παρέχει ο συγκεκριμένος νόμος.

Νωρίτερα φέτος, δύο υποθέσεις παρέκαμψαν το Άρθρο 230 για να καταστήσουν τη Meta και το YouTube υπεύθυνες για ζημίες που υπέστησαν οι χρήστες τους, εστιάζοντας στις σχεδιαστικές επιλογές των εταιρειών. Σε μία υπόθεση, στο Νέο Μεξικό, η Meta καταδικάστηκε να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις· στην άλλη, στην Καλιφόρνια, η Meta και το YouTube καταδικάστηκαν να καταβάλουν από κοινού 6 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις.

Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση μέσα και γύρω από το Κογκρέσο, σχετικά με το αν το Άρθρο 230 πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή να καταργηθεί. Πρόσφατες δικαστικές αγωγές έχουν επίσης ρίξει φως στο τι γνώριζαν οι εταιρείες τεχνολογίας για αυτούς τους κινδύνους.

Πηγή: skai.gr

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