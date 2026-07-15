Ινδία: Η φρικτή δολοφονία 11χρονης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη μάστιγα της σεξουαλικής βίας

Η εικόνα ενός μικρού κοριτσιού 11 ετών, που έφυγε από το σπίτι του για να γιορτάσει τα γενέθλια μιας φίλης της και βρέθηκε λίγες ώρες αργότερα νεκρό σε μια λίμνη έχει συγκλονίσει την Ινδία.

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Η δολοφονία της 11χρονης στο Μπαρουιπούρ της Δυτικής Βεγγάλης δεν αντιμετωπίζεται ως ακόμη ένα ειδεχθές έγκλημα, αλλά ως η πιο πρόσφατη υπενθύμιση ενός προβλήματος που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει μίας εκ των μεγαλύτερων χωρών του πλανήτη: αυτό της εκτεταμένης σεξουαλικής βίας κατά γυναικών και παιδιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το παιδί εξαφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 4/7, όταν έφυγε από το σπίτι του για να παραστεί στο πάρτι γενεθλίων. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, απήχθη από ομάδα ανδρών, βιάστηκε και στη συνέχεια τοποθετήθηκε μέσα σε έναν σάκο πριν πεταχτεί, ενώ βρισκόταν ακόμη στη ζωή, σε λίμνη της περιοχής.

Το σώμα της 11χρονης εντοπίστηκε το πρωί της 5ης Ιουλίου, με εμφανή σημάδια κακοποίησης, μώλωπες και δαγκωματιές.

«Το μυαλό μου δεν λειτουργεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά εδώ και μέρες», δήλωσε ο πατέρας του παιδιού στο Reuters, το οποίο όπως προβλέπει η ινδική νομοθεσία, δεν δημοσιοποιεί τα στοιχεία της οικογένειας ή του θύματος.

Περισσότεροι από 80 βιασμοί καταγγέλλονται κάθε ημέρα

Η υπόθεση προκάλεσε νέο κύμα οργής σε μια χώρα όπου η σεξουαλική βία εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Αρχείων Εγκλημάτων της Ινδίας, περισσότερες από 29.500 υποθέσεις βιασμού καταγράφηκαν το 2024, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 80 καταγγελίες ημερησίως.

Οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς χιλιάδες θύματα δεν προσφεύγουν ποτέ στις Αρχές εξαιτίας του φόβου, του κοινωνικού στιγματισμού ή της πίεσης που δέχονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στα εγκλήματα κατά παιδιών. Οι υποθέσεις που καταγράφηκαν με βάση τον νόμο POCSO για την προστασία των ανηλίκων από σεξουαλικά αδικήματα ανήλθαν το 2024 στις 69.191, αριθμός-ρεκόρ για τη χώρα.

Για τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, παρά τις αυστηρότερες ποινές και τις εξαγγελίες των κυβερνήσεων.

Η σκιά της υπόθεσης του 2012 εξακολουθεί να πλανάται

Το έγκλημα στο Μπαρουιπούρ ξύπνησε μνήμες από την υπόθεση που συγκλόνισε την Ινδία το 2012, όταν μια 23χρονη φοιτήτρια βιάστηκε ομαδικά και δολοφονήθηκε μέσα σε λεωφορείο στο Νέο Δελχί.

Η υπόθεση εκείνη είχε οδηγήσει σε μαζικές διαδηλώσεις, διεθνή κατακραυγή και σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία. Οι ποινές για τα σεξουαλικά εγκλήματα αυστηροποιήθηκαν, ενώ προβλέφθηκε η δημιουργία ειδικών δικαστηρίων ταχείας εκδίκασης.

Ωστόσο, δεκατρία χρόνια αργότερα, η εικόνα απέχει πολύ από τις προσδοκίες. Αν και η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι έως το 2026 θα λειτουργούσαν 2.600 ειδικά δικαστήρια, μέχρι σήμερα έχουν συσταθεί μόλις 755, εκ των οποίων τα 410 εξετάζουν αποκλειστικά υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η δικηγόρος Καρούνα Νάντι, που συμμετείχε στη διαμόρφωση της νομοθεσίας μετά το 2012, υποστηρίζει ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες του προβλήματος.

Όπως επισημαίνει, η πατριαρχία, ο μισογυνισμός, ο σεξισμός, η ανεπαρκής εκπαίδευση των αστυνομικών και των δικαστικών λειτουργών, αλλά και οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης συντηρούν ένα κλίμα ατιμωρησίας.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η ακτιβίστρια Σαταμπντί Ντας από την Καλκούτα, η οποία υποστηρίζει ότι η αλλαγή κυβερνήσεων δεν αρκεί όταν το πρόβλημα είναι βαθιά ριζωμένο στην κοινωνική και πολιτισμική δομή της χώρας.

Τρεις υποθέσεις μέσα σε έναν μήνα

Η δολοφονία της 11χρονης δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Στο Ρατζαστάν, ένα 12χρονο κορίτσι απήχθη, ναρκώθηκε και κρατήθηκε αιχμάλωτο για τέσσερις ημέρες, κατά τις οποίες βιάστηκε από πολλούς άνδρες σε διαφορετικά ξενοδοχεία. Η αστυνομία έχει συλλάβει μέχρι στιγμής 22 άτομα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Times of India, ένα επτάχρονο κορίτσι βιάστηκε και δολοφονήθηκε στην Γκαζιαμπάντ, κοντά στο Νέο Δελχί, ενώ το σώμα του βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο σε ένα υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο.

Οι διαδοχικές αυτές υποθέσεις έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, η οποία είχε θέσει την ασφάλεια των γυναικών μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της.

Καταγγελίες για ολιγωρία και η συζήτηση για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις

Η οικογένεια της 11χρονης υποστηρίζει ότι η αστυνομία δεν αντέδρασε με την απαιτούμενη ταχύτητα όταν δηλώθηκε η εξαφάνιση του παιδιού. Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας, οι αστυνομικοί περιορίστηκαν αρχικά σε πρόχειρες αναζητήσεις, με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι κάτοικοι να εξετάσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να εντοπίσουν κρίσιμα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών.

Η αστυνομία έχει διατάξει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις στον χειρισμό της υπόθεσης.

Παράλληλα, νέα αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός εκ των βασικών υπόπτων, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, σκοτώθηκε όταν προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τις λεγόμενες «αστυνομικές συναντήσεις» (encounters), υποστηρίζοντας ότι οι εξωδικαστικές εκτελέσεις δεν απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά παρακάμπτουν τη νόμιμη διαδικασία και ενισχύουν την αυθαιρεσία των Αρχών.

Η υπόθεση της 11χρονης έρχεται έτσι να υπενθυμίσει ότι, παρά τη διεθνή ανάπτυξη και την οικονομική άνοδο της Ινδίας, η αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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